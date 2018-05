Presidio davanti alla Prefettura a sostegno del Capo dello Stato

BRINDISI - La Federazione del Pd di Brindisi, "preoccupata per il grave conflitto istituzionale aperto contro il Presidente della Repubblica, nel voler esprimere la propria solidarietà al Presidente Mattarella, organizza per martedì 29 maggio alle ore 18 un presidio sotto il palazzo della Prefettura a Brindisi, in difesa delle istituzioni e della democrazia". Il Pd invita a partecipare "tutte le forze democratiche del territorio di Brindisi".

Si sposta quindi anche in periferia la mobilitazione lanciata con l'hashtag #iostoconMattarella, che è diventato ben presto virale, e il Pd sta organizzando in molte città italiane eventi in difesa delle prerogative costituzionali del Capo dello Stato contro gli annunciati passi soprattutto da parte del M5S per mettere sotto accusa Mattarella in Parlamento.