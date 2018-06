Pri: "Un nuovo inizio, ora basta veleni". Musio: "Una svolta per la provincia"

Riceviamo e pubblichiamo le reazioni giunte da diversi versanti della politica all’elezione di Riccardo Rossi a sindaco di Brindisi.

Gabriele Antonino, segretario della Federazione Giovanile Repubblicana

Il popolo di Brindisi si è espresso, decretando l’elezione alla carica di Sindaco dell’Ingegnere Riccardo Rossi. A nulla vale oggi recriminare sulla percentuale di elettori che si sono espressi nel turno di ballottaggio, di gran lunga inferiore al numero di coloro che avevano partecipato alla prima fase della consultazione elettorale.

Da oggi l’Ingegnere Riccardo Rossi è il sindaco di tutti i brindisini. A lui vanno quindi vanno gli auguri dei repubblicani unitamente all’auspicio di un proficuo lavoro nell’interesse della città. Per quanto ci riguarda abbiamo già messo da parte il ricordo dei veleni che hanno caratterizzato buona parte della campagna elettorale e siamo pronti a svolgere il nostro ruolo di opposizione con grande responsabilità. Brindisi ed i brindisini hanno bisogno della collaborazione e del contributo di chiunque ricopre incarichi istituzionali per guardare al futuro con rinnovata speranza.

E’ quel “nuovo inizio” che avevamo auspicato fin dalla ripresa dell’attività politica del Pri in terra di Brindisi e che cercheremo comunque di contribuire a costruire, forti anche del grande consenso conseguito. Metteremo a disposizione della nuova Amministrazione i suggerimenti e le proposte acquisite nei mesi scorsi nel corso della campagna di ascolto svolta in tutti i quartieri cittadini e del confronto avuto con tutte le categorie produttive.

Dimostreremo che siamo portatori di idee e progetti che nulla hanno a che vedere con vecchie esperienze amministrative. Conserveremo l’orgoglio di aver suscitato l’interesse per la partecipazione alla attività politica di tanti giovani, di numerose donne e altrettanti uomini, il cui entusiasmo non va disatteso.

Ernesto Musio: "Una svolta per la provincia"

Dove c’è discontinuità assoluta, non equivocabile, con un passato che si vuole superare, prima o poi il cambiamento arriva! Ce lo insegna, dopo la bellissima impresa dei ragazzi, delle compagne e dei compagni di Torchiarolo, soprattutto Brindisi, dove il Pd è ripartito da zero facendo piazza pulita di tutto ciò che lo rendeva impresentabile, e dove, con lungimiranza, Art.1 ha tenuto alla larga chi ne avrebbe inquinato l’immagine, cioè dove Pd e Art.1 si sono unite con quel sano civismo rappresentato da Brindisi Bene Comune e altre forze, sotto la guida affidabilissima di Riccardo Rossi.

Un insegnamento per il centrosinistra e per il Pd del futuro da ricostruire, perché Brindisi può essere, oltre che per la città capoluogo, come è già nei fatti, soprattutto una svolta politica per l’intera provincia, a cominciare da San Pietro Vernotico, la cui storia merita ben altro che l’indistinzione attuale. Grazie Brindisi! Grazie Riccardo!

Brindisi in Alto: "Faremo il meglio per la città"

Desideriamo rivolgere un calorosissimo ringraziamento a tutti i brindisini che, con quasi l'8% di preferenze, hanno accordato la loro fiducia a Brindisi In Alto, scegliendo la nostra proposta civica di un modo di fare politica per la città e con la città, con l'esclusiva finalità del benessere e del miglioramento di Brindisi e dei suoi cittadini. Un enorme grazie ai 32 candiati consiglieri del nostro movimento, così come ai quasi duecento splendidi compagni di viaggio che, sin dall'inizio, hanno reso Brindisi in Alto una realtà solida e di specchiata rispettabilità, pienamente immersa nel presente e nel futuro dello sviluppo di Brindisi.

Dopo il risultato anomalo del primo turno e all'indomani dell'elezione di Riccardo Rossi, al neo sindaco vanno i nostri più sinceri auguri di buon lavoro e i complimenti per l'intelligente campagna elettorale svolta. Brindisi In Alto riparte dal 7,47% ricevuto, quale ulteriore stimolo a proseguire, con ancora maggiore impegno e incisività, a fare il meglio per la città, studiando nuove idee e appoggiando senza preconcetti le più interessanti proposte civiche e non, che altri saranno in grado di comunicare e, sopratutto, di realizzare.