Elezioni regionali, domenica le primarie del centrosinistra: dove si vota nel Brindisino

Domenica 12 gennaio dalle ore 8,00 alle ore 20,00 si celebreranno le primarie del centrosinistra per l’individuazione del candidato Presidente della Regione Puglia. Michele Emiliano, Fabiano Amati, Elena Gentile e Leonardo Palmisano si contenderanno la guida della coalizione progressista in vista delle prossime elezioni regionali.

“E’ di fondamentale importanza – si legge in una nota del comitato provinciale per l’organizzazione delle primarie di Brindisi - che tanti cittadini scelgano di prendere parte a questo momento di partecipazione, sia perché, mentre il centrodestra aspetta che Salvini e Meloni si mettano d’accordo per decidere chi dovrà candidarsi alla guida della Regione, il centrosinistra affida al suo popolo questa decisione; ma anche perché è necessario che uomini e donne, che con le loro storie, il loro impegno e la loro partecipazione hanno animato una stagione quale è quella della ‘primavera pugliese’, tornino ad incontrarsi, a confrontarsi e a riflettere assieme sul futuro della Puglia”.

“Quale che sia la guida, solo l’impegno e il protagonismo di tante e di tanti potrà ancora fare del centrosinistra una risorsa per la nostra Regione. E’ con questo spirito che rivolgiamo un appello alla partecipazione a quanti si riconoscono in questa storia e a tutti coloro che intendono dare un contributo affinché la Puglia continui ad essere proiettata nel futuro e non volga lo sguardo verso un passato, ormai remoto, che non potrà essere foriero dello sviluppo economico, sociale e culturale di cui la Puglia ha bisogno”.

Chi può votare

Possono esprimere il proprio voto nelle Primarie tutte le cittadine e i cittadini italiani, dell’Unione Europea o di altri paesi extra europei (purché in possesso di permesso di soggiorno) residenti nei comuni pugliesi, che abbiano compiuto sedici anni entro il 31 dicembre 2019 che dichiarino di riconoscersi nella proposta politico-programmatica della coalizione di centrosinistra e che accettino di essere registrati (cognome, nome, domicilio, cell. indirizzo email) al momento del voto, nell’albo pubblico delle elettrici e degli elettori del centrosinistra, versando almeno 1 euro a titolo di contributo per le spese organizzative.

Per esercitare il diritto di voto dovranno esibire un valido documento d’identità e, se possessori, la tessera elettorale. Il diritto di voto potrà essere esercitato esclusivamente nel seggio di pertinenza, individuato alla luce della residenza attestata sul documento d’identità. Potranno inoltre partecipare al voto gli studenti fuorisede iscritti nelle Università pugliesi e gli studenti pugliesi che studiano fuori Puglia. Costoro dovranno esibire un documento che attesti l’iscrizione all’Università. Gli studenti fuorisede, i migranti e i sedicenni devono registrarsi entro 3 giorni prima del voto attraverso piattaforma web appositamente predisposta dal comitato organizzatore.

Dove si vota in provincia di Brindisi

Brindisi: Sala Mario Marino Guadalupi Piazza Matteotti 1

Mesagne: Auditorium del Castello Via Castello

Latiano: Palazzo Imperiali Piazza Umberto I

Erchie: Sede PD Via Grassi 2

Ostuni: Sede PD Viale dello Sport 24

Ceglie: Locale privato Via XX Settembre 89

Cisternino: Sala Consiliare Piazza Aldo Moro

Fasano: Palazzo Pezzolla Via Fogazzaro 4

Pezze di Greco: Delegazione Municipale Via Calatafimi

Montalbano: Delegazione Municipale Via Teano

Villa Castelli: Sede PD Via Belvedere 96

Francavilla: Teatro Imperiali Via Municipio 6

Torre Santa Susanna: Sede PD Via Leanza 24

San Pancrazio: Sede PD Via Duca degli Abruzzi/ Piazza Umberto I

Cellino San Marco: Sede PD Largo Palazzo - Piazza Aldo Moro

San Pietro Vervotico: Comune Piazza Giovanni Falcone

Torchiarolo: Sede PD Via Umberto I

San Donaci : Sede PD Via Cellino 48

San Michele S.no: Locale privato Via De Amicis 41

San Vito dei N.nni: Sede PD Via Tasso 23

Carovigno Castello: Via S. Anna

Oria: locale privato Corso Roma 35