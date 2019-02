Primarie Pd, assemblea e presentazione delle liste a sostegno di Zingaretti

BRINDISI - Lunedì 25 febbraio alle 18 presso palazzo Nervegna a Brindisi si terrà l’assemblea pubblica a sostegno della candidatura di Nicola Zingaretti a segretario nazionale del Partito democratico, in vista delle Primarie del prossimo 3 marzo. All’assemblea interverranno, tra gli altri, Maurizio Bruno, Mario Monopoli e Salvatore Tomaselli.

In questa occasione verranno presentati anche i candidati all’assemblea nazionale delle due liste a sostegno di Zingaretti. Per la lista “Piazza Grande con Nicola Zingaretti” ci sono: Francesco Rogoli, Marialuce Rollo, Marcello Cafueri, Sara Scalera e Mimmo Tardio. Per la lista “Puglia per Zingaretti” ci sono, invece: Sabrina Birtolo, Sergio Montanaro, Ilaria Roma, Domenico Conte e Antonella Vincenti.

All’iniziativa interverranno, inoltre, alcuni amministratori locali tra i quali: Francesco Zaccaria (sindaco di Fasano), Domenico Conte (sindaco di San Vito dei Normanni), Claudio Moncullo (vice sindaco di Cellino San Marco) e Fabiano Amati (consigliere regionale).