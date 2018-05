Rossi, l'endorsement di Sala. Sicurezza, comizio della Lega. Rifiuti: le proposte del Pd

Rossi: l’endorsement di Beppe Sala

Riccardo Rossi, candidato sindaco di centrosinistra, incassa l’endorsement del sindaco di Milano. Beppe Sala, attraverso un video divulgato ieri, ha manifestato il suo “convinto sostegno” nei confronti del candidato brindisino. “Ho letto il suo programma in ogni dettaglio – dichiara il primo cittadino – e mi convince la passione che si legge, gli ideali alti, l’attenzione alla legalità, ma anche l’attenzione ai singoli dettagli”.



Lo stesso Rossi affronterà un fine settimana denso di impegni. Sabato 26 maggio: ore 18, iniziativa del movimento Ora Tocca a Noi sui temi del Lavoro e Spazi Sociali con Roberto Covolo, Ex Fadda, e Marcello Ostuni, Arci Brindisi; ore 2, iIncontro con i cittadini presso il comitato elettorale di Corso Garibaldi 94. Domenica 27 Maggio: ore 10.30 Incontro con i cittadini al quartiere Casale; ore 18, incontro con i cittadini in corso Garibaldi; ore 19.00, presso il comitato elettorale in corso Umberto 26, presentazione del programma di Ora Tocca a Noi.

Sicurezza: il comizio della Lega

Il tema della sicurezza è stato al centro di un comizio della Lega svoltosi venerdì sera presso piazza Vittoria. “La sicurezza, intesa non solo come prevenzione e repressione – si legge in una nota - ma soprattutto rispetto delle regole, sarà oggetto di discussione quotidiana nella prossima Amministrazione comunale guidata da Massimo Ciullo”.



“Molte delle richieste rivendicate dai cittadini – sostiene il coordinatore cittadino della Lega, Giovanni Signore - sono già inserite nel programma della Lega. In sostanza ‘tolleranza zero’ nei confronti dell’illegalità diffusa in città a tutti i livelli: dall’abbandono dei rifiuti nelle campagne, allo spaccio vicino le scuole e nei parchi pubblici; agli ambulanti abusivi vicino ai mercati rionali, all’accattonaggio molesto. Solo per citarne alcune”.

Partito Democratico: proposte sui rifiuti

Antonio Melcore, candidato al consiglio comunale fra le file del Pd, avanza le seguenti proposte in materia di rifiuti: “Tari ridotta per le famiglie con minori invalidi a carico, così come approvato a Francavilla Fontana; creare centri del riuso in collegamento con i centri di raccolta dei rifiuti sensibilizzando così i cittadini e favorendo la nascita di micro-imprese che si occupano di riparare e rimettere a nuovo gli oggetti usati, tale operazione potrebbe così creare nuovi posti di lavoro, andando così in linea con quella che è la cosiddetta “Economia Circolare”.

E poi: “tutti gli eventi del Comune di Brindisi dovrebbero diventare dei “Green Event”, manifestazioni sostenibili dal punto di vista ecologico ed ambientale, questo lo si può fare attraverso l’utilizzo di prodotti ecologici, riducendo la quantità di rifiuti non riciclabili e facendo interventi di efficientemente energetico; attivare progetti nelle scuole dall’insegnamento della tutela ambientale e della green economy, alle azioni concrete come la riduzione degli imballaggi per i pasti degli studenti che usufruiscono delle mense scolastiche, l’utilizzo di materiali di contenimento di tipo ecologico, l’utilizzo di piatti e posate lavabili o la creazione di orti botanici nei giardini delle scuole”.