Rush finale per la campagna elettorale: Salvini e Di Maio a Brindisi

BRINDISI – Conto alla rovescia per il 10 giugno. Rush finale con arrivo dei big nazionali, del calibro dei due vice presidenti del Consiglio dei ministri: Matteo Salvini, leader della Lega e ministro con delega per l’Interno, e Luigi Di Maio, titolare dello Sviluppo economico e del Lavoro, nel governo giallo-verde, partorito dopo un periodo di tribolazione politica.

Matteo Salvini

Salvini sarà a Brindisi mercoledì 6 giugno 2018. E’ atteso in piazza Vittoria, alle 18,30, per sostenere la candidatura dell’aspirante sindaco Massimo Ciullo, al quale diede la propria benedizione via Facebook, quando il coordinamento provinciale del movimento era affidato a Paolo Taurino, attualmente congelato perché commissariato dai vertici regionali.

Salvini in quella occasione definì Ciullo come la persona giusta per Brindisi, avallando la scelta di Taurino, con conseguente spaccatura dell’area di centrodestra. Spaccatura che, se in un primo momento faceva della città un’eccezione alla regola dell’intesa su scala nazionale, visto il feeling tra Salvini e Silvio Berlusconi, adesso è diventata aderente alla realtà nazionale tenuto conto degli ultimi avvenimenti. Perché Berlusconi, così come Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, non presteranno il proprio consenso al governo Conte.

Quanto alla visita di Salvini a Brindisi, si tratta della seconda volta in città. La prima risale allo scorso mese di ottobre, in occasione dell’inaugurazione della sede del coordinamento provinciale in via Ponte Ferroviario, poi chiusa. La tappa brindisina è stata inserita dopo quella di domenica scorsa a Pozzallo, diventata un caso diplomatico per le frasi legate ai migranti e alla Turchia. Sarà l'occasione per dialogare con la città e illustrare l'idea di governo, tanto su scala nazionale che alle latitudini locali.

Luigi Di Maio

Il leader del movimento CinqueStelle sarà a Brindisi venerdì 8 giugno 2018: l'incontro con la città, a sostengo del candidato sindaco Gianluca Serra, è ai piedi della scalinata delle colonne romane, a partire dalle 21. Anche Di Maio torna a Brindisi, dopo essersi stato nel periodo della campagna elettorale per le politiche del 4 marzo scorso. A distanza di qualche giorno presentò il dirigente scolastico dell'istituto Majorana, Salvatore Giuliano, come possibile ministro alla Pubblica istruzione. Il nome brindisino dopo quella nomination non è arrivato in finale. Ipotesi sfumata negli accordi tra le due forze politiche, Cinquestelle e Lega.

Il neo ministro farà un ultimo appello in vista delle elezioni amministrative del 10 giugno prossimo, appuntamento che per i "grillini" è particolarmente importante dopo aver conquistato il Governo nazionale. Il tour di Di Maio è anche social, con l'hastag Alziamolatesta.

A Brindisi ci saranno anche: Gianluigi Paragone, Barbara Lezzi, Rosa D'Amato, Vito Parisi e i consiglieri regionali Antonella Laricchia e Gianluca Bozzetti.