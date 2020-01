San Michele Salentino, il sindaco assegna la delega alla gentilezza

SAN MICHELE SALENTINO - Il Sindaco di San Michele Salentino, Giovanni Allegrini, aderendo alla proposta delle rete nazionale degli assessori alla gentilezza, ha riconosciuto la delega alla “gentilezza” a Tiziana Barletta, già assessora alla pubblica istruzione e ambiente del comune, prima assessora alla “gentilezza” nominata nella provincia di Brindisi, l'81esima in Italia. Nelle province pugliesi, solo alcuni comuni del foggiano hanno inserito all’interno delle deleghe assessorili quella della “gentilezza” che ha lo scopo di occuparsi di buona educazione, rispetto verso il prossimo e la cosa pubblica, sensibilizzazione dei cittadini a buone prassi e comportamenti positivi.

“La gentilezza rappresenta uno strumento unico e straordinariamente "rivoluzionario" - spiega l’assessora Tiziana Barletta - perché, come la musica, è universale e, in quanto tale, non richiede interpretazioni. Arriva a chiunque e immediatamente, spesso senza l'uso di parole, ma solo con un semplice sorriso o piccoli gesti. Una comunità che si "nutre" di gentilezza ha sicuramente una marcia in più. Possiede quella linfa vitale necessaria per affrontare e combattere ogni forma di pregiudizio, arroganza e indifferenza. È una grande opportunità per tutti, in particolare per i nostri bambini perché respirare gentilezza significa diventare adulti con "anticorpi gentili", indispensabili per diffondere le buone pratiche del vivere comune”.

L’Amministrazione ha accolto la proposta di "Cor et Amor", una piccola associazione del canavese, in Piemonte, già organizzatrice dei giochi della gentilezza e che partecipa alla giornata nazionale e internazionale, o ad altre attività analoghe soprattutto nelle scuole. L'Associazione culturale "Cor et Amor", presieduta da Luca Nardi, è nata nel 2014 con l'obiettivo di promuovere la conoscenza, la pratica e lo sviluppo del gioco con approccio e finalità etiche per favorire il progresso ed il benessere umano. L'impegno dell'amministrazione Allegrini ed, in particolare, dell'assessorato alla gentilezza, sarà anche e soprattutto in quella direzione, ovvero, promuovere iniziative che avranno lo scopo di accrescere lo spirito di comunità, favorire l'unità e la cittadinanza attiva per il bene comune.