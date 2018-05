San Pietro: due uomini e due donne si contendono la fascia tricolore

SAN PIETRO VERNOTICO – Due avvocati, un’assistente sociale e un insegnante si contendono la fascia tricolore di San Pietro Vernotico, in vista delle elezioni amministrative in programma il prossimo 10 giugno (turno unico, senza ballottaggio). Quattro le liste presentate entro mezzogiorno di oggi: una per ogni candidato sindaco.

Si tratta di: Alessandra Cursi, avvocato, a capo della lista “E’ ora! Uniti con Alessandra Cursi Sindaco”; Cinzia Carrisi, assistente sociale, per il Movimento CinqueStelle; Salvatore Mariano, insegnante, nome scelto dal Pd che si presenta con la lista civica “Per San Pietro!” e Pasquale Rizzo, avvocato, ancora con la lista civica “Insieme per Rizzo sindaco”.

Sarà uno di questi a raccogliere il testimone dal commissario straordinario Maria Antonietta Olivieri, nominato nel luglio 2017 dal prefetto di Brindisi, a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco uscente, Maurizio Renna, il precedente 21 giugno. La crisi fu innescata da divisione in seno alla maggioranza legate alla mancata approvazione del bilancio di previsione.

Candidato sindaco Pasquale Rizzo

Insieme per Rizzo: Antonio Palma, Massimo Canoci, Raffaele Martina, Michele Lariccia, Pierpaolo Caapoccia, Aldo Garofalo, Gianluca Epifani, Maurizio Drazza, Ruggero Polito, Orlando Nasta, Antonella De Matteis, Giuliana Giannone, Paola Sozzo, Giusi Baccio, Francesca Porcelluzzi, Arianna Conte

Candidato sindaco Salvatore Mariano

“Per San Pietro!”: Piero Solazzo, Francesco Gigante, Danilo Gargano, Divina Greco, Vincenzo Bernardini, Laura De Rocco, Stefania Totaro, Cosimo Carella, Francesco Ragusa, Federica Marangio, Serena Vadacca, Valerio Negro, Nicoletta Pannofino, Alberto Liaci, Mino De Iaco, Eugenia Pecoraro

Candidato sindaco Cinzia Carrisi

Movimento 5 stelle: Massimo Campione 47 anni, laureato in scienze politiche; Giuseppe Carrozzo, 38 anni, laureato in musica, docente di scuola secondaria di primo grado; Nadia Civino, 49 anni diplomata, capogruppo Tupperware; Paola De Marco, anni 42, laureata in sociologia e scienze della formazione primaria, insegnante di sostegno, Davide Dente, 23 anni, laureando in giurisprudenza al terzo anno; Adriano Greco, anni 41, perito industriale. Annalisa Madau, 42 anni, diplomata, imprenditrice nel settore turistico e animazione; Alessandro Martina, 54 anni, ingegnere elettronico, libero professionista; Sara Morroi, anni 25, laureata in scienze del servizio sociale; Selena Nobile, anni 37, dott.ssa di ricerca in letteratura spagnola e ispano-americana, professoressa di lingua spagnola; Roberta Rascazzo, 44 anni, ingegnere informatico, ricercatrice; Francesca Sanasi 27 anni, laureanda in giurisprudenza; Paola Santoro, anni 38, dott.ssa in scienze motorie, osteopata professionista, insegnante scuola primaria.

Candidato sindaco Alessandra Cursi

“E’ ora! Uniti con Alessandra Cursi Sindaco”: Licia Arganese, Bruno detto Gianni Costantino, Giuseppina detta Giusy Caputi, Fabrizio Carella, Valentina Carella, Alessandro De Luca, Angelo Esposito, Andrea Fiorentino, Dora Grassi, Carmela Marra, Oreste Marzo, Giuseppe Monteduro, Roberto Perrone, Claudia Ponzio, Pierpaolo Prato, Luigi Spedicati