Scende in campo "Potere al popolo": sabato la presentazione dei candidati

BRINDISI - Sabato 20 gennaio alle ore 10,30 presso la Casa della Sinistra in Via Porta Lecce 134, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei candidati brindisini alle prossime elezioni politiche, eletti nelle assemblee territoriali dei giorni scorsi.

La lista, lanciata dal video-appello0del centro sociale napoletano Ex Opg Je so’ pazzo, ha raccolto migliaia di adesioni in tutta Italia di singoli, organizzazioni politiche, collettivi, reti associative e ambientaliste, esponenti del sindacalismo di base. In un mese e mezzo si sono organizzate oltre 300 assemblee territoriali in tutto il paese, mettendo in moto un processo che, dal basso, vede protagonista il popolo normalmente escluso dalla rappresentanza politica: lavoratori, disoccupati, precari, tanti giovani e tante donne.

“Abbiamo deciso di portare all’interno della Camera la voce e le istanze della maggior parte della popolazione, di tutti coloro che hanno subito le decisioni politiche degli ultimi anni, ma che si sono adoperati praticamente per far fronte alla crisi e all’impoverimento dilagante. La nostra campagna elettorale non è fatta da promesse, ma dalla solidarietà, dal mutualismo, dalla lotta”.

Verranno presentati programma e candidature, frutto di elaborazione collettiva delle assemblee territoriali, di un processo di democrazia diretta estremamente partecipato.