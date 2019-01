Articolo di un dirigente comunale crea un caso politico

BRINDISI - Ha creato un incidente politico a palazzo di città un articolo del dirigente comunale Nicola Zizzi apparso alcuni giorni fa sul periodico brindisino "Il7", in cui l'autore si scaglia contro Vittorio Bruno Stamerra ed i contenuti degli articoli a sua firma pubblicati da BrindisiReport, riguardanti la gestione e la promozione degli eventi culturali. Secondo il comitato cittadino di Liberi e Uguali, Zizzi avrebbe passato il segno tirando in ballo nelle sue considerazioni la sinistra locale e quella nazionale, e di ciò Leu chiede al sindaco Riccardo Rossi che l'amministrazione comunale, di cui Liberi e Uguali fa parte, prenda le distanze dalle affermazioni di Zizzi Non si tratta di una censura, precisa Leu in un comunicato, ma di una questione di opportunità amministrativa dato il ruolo che il dirigente ricopre. Ecco il testo della nota di Liberi e Uguali.

"Il dirigente comunale Zizzi dalle pagine di un settimanale si è lanciato in valutazioni di carattere politico, gratuite e denigratorie sulla sinistra, parte della coalizione politica al governo della città, travalicando il proprio ruolo. Le sue opinioni vanno certamente rispettate se non fossero espresse da un dirigente a cui l’organo politico ha affidato responsabilità amministrative e di rilievo. Dall’ intervento del dirigente parrebbe che non abbia preso molto bene un intervento del giornalista Vittorio Stamerra su alcune questioni riguardanti la gestione della Fondazione Teatro Verdi in particolare e della cultura in città in generale", si legge nel comunicato di Leu Brindisi.

"Ci pare strano che a fatti ben circostanziati espressi dal giornalista, il dirigente, sostituendosi all’organo politico,non risponda nel merito ma si scagli in generale sul mondo della sinistra, utilizzando banali luoghi comuni come il più becero degli haters da tastiera. Ravvisiamo scarsa deontologia e poca professionalità in tutto ciò. Non è in discussione la sua libertà di opinione, anzi ne apprezziamo la franchezza anche se contrasta con la sua predisposizione al potere e alla sua gestione 'a prescindere'. Ci saremmo aspettati dal dott. Zizzi, invece una sua risposta di merito da sottoporre con una nota alla giunta per rispondere eventualmente alle osservazioni di Vittorio Stamerra. Questa è la sua funzione. Questo dovrebbero fare dirigenti seri e responsabili", prosegue la nota del comitato cittadino di Liberi e Uguali.

"Invece sembra più un tentativo di confondere le acque per buttare la vicenda in rissa quasi che il dirigente avesse la coda di paglia per i fatti messi alla luce. Chiamare in causa la sinistra anche con il tentativo miserevole di sbeffeggiarla(è diventata ormai una moda che appassiona solo mediocri, rancorosi e frustrati) è non solo offensivo nei confronti di chi la rappresenta ma inopportuno, non corrispondente alla evidenza di fatti ed ingiurioso nei confronti di opinioni altrui. Come formazione di sinistra al governo non consentiamo che il nostro impegno politico quotidiano, fatto di lavoro e sacrificio a servizio per quei valori della sinistra in cui crediamo sia deriso e sbeffeggiato da un funzionario dell’amministrazione al governo della quale i cittadini ci hanno posto".

"Esigiamo pertanto - si legge in conclusione nella nota - che l’amministrazione prenda distanza da tali atteggiamenti e posizioni e valuti, se ce ne fossero le condizioni, la compatibilità di questo dirigente con i ruoli che riveste. Non è la nostra una censura ma solo una questione di coerenza politica e di opportunità amministrativa".