"Se vincerò, ecco i miei 20 consiglieri": Rossi li presenta domani

BRINDISI - Nuovo manifestazione per Riccardo Rossi, candidato sindaco per Brindisi Bene Comune, Ora Tocca a Noi, Partito Democratico, Liberi e Uguali sabato alle 18,30 in piazza Vittoria, per presentare ai cittadini quello che sarebbe il gruppo consiliare di maggioranza in caso di sua vittoria al ballottaggio del 24 giugno.

Ne farebbero parte Annamaria Calabrese, Livia Dell'Anna, Nadia Fanigliulo, Rosella Gentile, Luana Mia Pirelli, Anna Lucia Portolano, Belinda Silvestro, Alessandro Antonino, Alessio Carbonella, Giuseppe Cellie, Cristiano D'Errico, Giampaolo D'Onofrio, Giulio Gazzaneo, Lorenzo Guadalupi, Antonio Elefante, Antonio Manfreda, Mauro Masiello, Maurizio Pesari, Dosio Prete, Salvatore Valentino.

Sette donne sui venti consiglieri che spetterebbero alla coalizione del candidato sindaco Rossi, se vincerà la sida del secondo turno, sui 32 che compongono l'assemblea elettiva brindisina. "Sono molto orgoglioso delle donne e degli uomini che mi affiancheranno in questa splendida avventura", dichiara Riccardo Rossi. ""Avevamo promesso un consiglio comunale rinnovato, formato da persone oneste e competenti, che fossero in grado di cambiare la storia di questa città. E così sarà".

"Invito tutti i cittadini a venirci a trovare in piazza per conoscere i loro volti e ascoltare le loro voci, nella convinzione di avere un gruppo che, in piena discontinuità rispetto al passato, saprà dare un futuro diverso alla città di Brindisi", è l'invito del candidato sindaco di Bbc, Pd, leu e Ora Tocca a Noi.

Per quanto riguarda gli appuntamenti elettorali odierni, Riccardo Rossi sarà alle 16.30 al comitato di corso Garibaldi per un incontro con i commercianti del quartiere Centro; alle 17.30 in viale Commenda per un incontro con i cittadini; alle 19.30 al comitato di Corso Umberto I per un incontro i giovani di Ora Tocca a Noi.