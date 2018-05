Si intensificano gli appuntamenti elettorali dei candidati sindaco

BRINDISI – La campagna elettorale a Brindisi va, con i candidati impegnati soprattutto in incontri di quartiere e di contrada, e nella presentazione delle singole liste.

Roberto Cavalera (centrodestra)

Questi gli impegni del candidato sindaco Roberto Cavalera (Forza Italia, Pri, centristi più alleati di varie liste civiche) per mercoledì 23 maggio: 0re 12, conferenza stampa sulle proposte per le disabilità (via del Mare, nei pressi del ponte di vetro); ore 17, incontro con gli abitanti delle contrade Cerano e Palmarini (insieme al candidato consigliere comunale Giampiero Campo); ore 18.15, incontro presso la Federazione piccole e medie imprese Conapi (insieme alla candidata al consiglio comunale Francesca Scatigno); ore 19.30, inaugurazione comitato elettorale del candidato al consiglio comunale Angelo Rizziello.

Giovedì 24 maggio, invece, alle ore 19.30 presso il comitato elettorale dello stesso candidato sindaco Roberto Cavalera in corso Garibaldi 56, si terrà la presentazione della lista dei candidati al consiglio comunale della lista "Brindisi Virtuosa-Udc". Interverranno Cavalera, il coordinatore provinciale Udc Giovanni Barletta e l'on. Mauro D'Attis.