Scontro fra la segreteria e Ciullo: nuova spaccatura nella Lega

BRINDISI – Scontro fra la segreteria provinciale e cittadina della Lega e il consigliere comunale Massimo Ciullo. Il partito, attraverso una nota a firma del segretario provinciale, Lelio Lolli, e del segretario cittadino, Cosimo De Michele, ha preso le distanze dall’intervento con cui Ciullo, nel corso dell’odierna seduta del consiglio comunale monotematico, ha sostenuto apertamente l’ordinanza sindacale che dispone la chiusura dell’impianto di cracking di Eni Versalis, votando a favore dell’ordine del giorno presentato dalla maggioranza. Si amplifica così una spaccatura già emersa nella giornata di ieri con la divulgazione di una lettera tramite la quale 108 esponenti del partito, fra cui lo stesso Ciullo, hanno espresso la loro contrarietà rispetto alla scelta di Nuccio Altieri come candidato della Lega alle prossime elezioni regionali.

La nota del partito

Le dichiarazioni rese oggi dal consigliere comunale Massimo Ciullo, in merito alla delicata questione Versalis, impone dei doverosi chiarimenti. La linea di partito espressa dalla Lega è quella rappresentata dal capogruppo Ercole Saponaro, unico consigliere comunale di Brindisi eletto nella lista della Lega, e non ha nulla a che vedere con quanto affermato dal consigliere Ciullo, che parla unicamente a titolo personale, intendendo in tal modo fare da stampella al Sindaco Rossi.

Lo stesso Ciullo peraltro cade in contraddizione con sé stesso quando ritiene di essere legittimato a parlare in nome e per conto della Lega, solo perchè firmatario, unitamente ad altri dissidenti, di un documento che esprime “ dissenso dalla linea espressa a livello regionale “, come se la manifestazione del dissenso lo legittimasse dal tenere una posizione diversa dalla linea di partito già tracciata.

La linea politica della Lega è unitaria, così come unitario è il partito, e viene manifestata dalla segreteria regionale , provinciale , cittadina ; pertanto, qualunque posizione contrastante con tale linea, espressa oggi per la questione Versalis dal consigliere Saponaro, è da intendersi squisitamente personale.

Non è quindi il consigliere Saponaro a parlare a titolo personale ed essere capogruppo di sé stesso, bensì lo stesso Ciullo, che è da ritenersi un battitore libero non più appartenente alla Lega anche in considerazione di recenti ordini del giorno presentati in consiglio comunale quale consigliere “indipendente”. Peraltro lo stesso Segretario Federale della Lega, proprio in data odierna, ha dichiarato che “ è il tempo del lavoro e della ricostruzione, chi fa polemiche inutili danneggia la Lega e si mette fuori dal Movimento “.

La risposta di Ciullo

"De Michele e Lolli trascurano che ad oggi non è data sapere quale sia la posizione ufficiale della Lega e del consigliere Saponaro non solo sulla vicenda Versalis e quindi sull'ordinanza del sindaco ma anche sulle linee della stessa Lega in tema di politica ambientale e di tutela della salute in Puglia, se non nell'intero Sud Italia. Oggi in consiglio comunale si discuteva di due ordini del giorno, uno della maggioranza e l'altro del consigliere Gabriele Antonino, per dare mandato al sindaco affinché si confrontasse con Versalis su tavoli di più alto livello, coinvolgenti il Governo e la Regione".

"Ordini del giorno moderati e ispirati alla tutela del territorio, della salute, dell'ambiente e dell'occupazione. Se per De Michele e Lolli affrontare il dibattito e rafforzare il Comune nel confronto con il Governo e la stessa Versalis significa fare "la stampella del sindaco", allora deduco che non partecipare proprio al consiglio comunale così come ha fatto Ercole Saponaro - che a detta di De Michele e Lolli - esprime la linea ufficiale della Lega, rappresenti la linea politica del nulla o peggio ancora significhi essere "la stampella di chi" come Versalis pretende che se il sindaco non dovesse ritirare immediatamente la sua ordinanza allora Versalis non parteciperà ad alcun tavolo di confronto. Se questa è la linea della Lega, allora si è capito quale l'amore dei leghisti ufficiali per Brindisi"