Sviluppo della provincia: conferenza di Riccardo Rossi con quattro sindaci

BRINDISI – Quattro sindaci della provincia di Brindisi lanciano insieme al candidato sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, un programma teso ad “avviare e sviluppare forme di sinergia sui fronti più strategici per la sviluppo della provincia di Brindisi”.

Questo sarà il tema di una conferenza stampa convocata per le ore 11,30 di venerdì (15 giugno), presso il comitato elettorale di Riccardo Rossi situato in corso Garibaldi, a 10 giorni dal ballottaggio che deciderà chi fra lo stesso Rossi e l’avvocato Roberto Cavalerà indosserà la fascia tricolore del capoluogo.

Alla conferenza saranno presenti Pompeo Molfetta, sindaco di Mesagne, Domenico Conte, sindaco di San Vito dei Normanni, Salvatore Ripa, sindaco di San Pancrazio Salentino e Francesco Zaccaria, sindaco di Fasano. “In un mondo in cui restare isolati significa perdere competitività e lasciarsi sfuggire occasioni di crescita per il proprio territorio – si legge in una nota di Riccardo Rossi - è divenuto essenziale implementare forme di collaborazione tra realtà vicine in settori di vitale importanza quali turismo, sicurezza, ambiente, rifiuti, gestione della costa, supporto alle famiglie e contrasto delle povertà”.

“La futura amministrazione comunale di Brindisi – si legge ancora nel comunicato - ha l'obbligo di svoltare rispetto alle pratiche del passato: la città capoluogo dovrà recuperare il ruolo di capofila e porsi come guida dei processi di crescita di una provincia che dovrà avere sempre più peso, non essendo seconda a nessuna per ricchezza di risorse naturali ed umane”.



“Il sostegno e la vicinanza dei sindaci presenti domani in conferenza stampa – conclude Rossi - è il modo giusto per cominciare a scrivere un'altra pagina”.