Torchiarolo: vittoria netta per Flavio Caretto

TORCHIAROLO - Flavio Caretto è il nuovo sindaco di Torchiarolo, prevalendo nettamente sugli altri due candidati: Luca Romano e Ruggero Blasi.

Caretto, sostenuto dalla lista civica “Impegno Comune” ha ottenuto 1.473 voti, pari al 47,24 dei consensi. Segue Luca Romano (lista civica “Noi per Torchiarolo”), che ha conquistato 1.123 voti (36,01 per cento.) Infine Ruggero Blasi (lista civica “Torchiarolo in movimento”), che, con 522 voti, ha strappato i 16,74 per cento delle preferenze.

La lista del sindaco Caretto sarà rappresentata da 8 consiglieri. Tre i seggi conquistati da Noi per Torchiarolo. Un solo seggio per Torchiarolo in movimento.

I votanti a Torchiaolo sono 4782, si è recato alle urne il 69,11 per cento degli elettori contro il 76,43 delle precedenti elezioni.

Candidato sindaco Flavio Caretto

Lista Impegno Comune: Francesca Caretto; Valentina Chionno; Emanuele Cretì; Sergio Contaldo; Maria Addolorata detta Ada Giannuzzi; Michelangelo Messito; Antonio detto Tonio Miglietta; Antonio Murrone; Gianpiero Orlando; Sara Sardelli; Vincenzo Tafuro; Michela Tommasi.

Candidati sindaco Luca Romano

Lista Noi per Torchiarolo: Antonio Antonucci; Rebecca Caracuta; Antonio Caretto; Cosima, detta Mimma, Cennamo; Nicla Cennamo; Crocefisso Cocciolo; Oronzo Daga; Emilio Grusa; Anna, detta Paola, Greco; Federica Montagna; Tomas Renna; Addolorata, detta Dolores, Tafuro.

Candidato sindaco Ruggero Blasi

Lista Torchiarolo in Movimento: Luigi Benatti; Santa, detta Maria Teresa, Catalano; Cosimo Maglie; Giovanni, detto Gianni, Delle Gemme; Angelo Grassi; Angelo Antonio Greco; Grazianna Greco; Augusto Maggio; Marika Martellotti; Angela Perrone; Angela Tarantini; Annamaria, detta Anna, Tondo.