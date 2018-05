Torre Santa Susanna, in tre per il Comune: due civiche più i CinqueStelle

TORRE SANTA SUSANNA – Ci riprova il senatore Michele Saccomanno, sindaco sfiduciato di Torre Santa Susanna, da tre suoi ex consiglieri di maggioranza, ma dovrà fare i conti con gli avversari Gabriele Presta per i CinqueStelle, al debutto nel Comune, e con Antonio Ariano.

Saccomanno ritenta con il gruppo di centrodestra che vede assieme Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi con L’italia, in aderenza all’intesa nazionale, più il circolo Azione Giovane. Dalla parte opposta c’è il centrosinistra di Ariano con il Partito democratico e il movimento civico Insieme per Torre in aggiunta a Popolari per l’Italia. I grillini sono il terzo incomodo.

Candidato sindaco Antonio Ariano

Lista Torre prima di tutto con Ariano sindaco: Mariuscia Valentina Arena; Pompea Carluccio; Alice Carrozzo; Gianfranco Cerasino; Cosimo Antonio Diviggiano; Vincenzo Diviaggiano; Antonio Baldassarre, detto Toni, Epifani; Baldassarre Epifani; Giovanna Maria Ferrara; Marcello Petarra; Marcello Pungente; Francesco Rodi; Caterina Cecilia Solazzo; Angelo Vita; Iavana Vita.

Candidato sindaco Gabriele Presta

Movimento CinqueStelle:Paride Maci, Daniele Dell’Atti, Eupremio Coppola, Entonio D’Elia, Giuseppe Antonio Diviggiano, Simone Versienti, Daniele Saponaro, Angelo Polito, Tiziana Chimienti, Ingrid Neglia, Luigina Emiliano, Veronica Carrozzo, Roberta Scredi, Laura Versienti, Maria Antonietta Cucci, Giuseppina Epifanio

Candidato sindaco Michele Saccomanno

Lista Michele Saccomanno sindaco: Giuseppe Santo detto Pino Arena, Anna Barbarello, Marcella Di Gaetano, Susanna Di Maggio, Giuseppe Gallù, Giuseppe Saverio detto Giuse Gemma, Gilberta Giangrande, Alberto Longo, Giuseppe Maci, Serena Lucia Missere, Franesco detto Jos Morleo, Lucrezia Morleo, Martino Salvatore Pinto, Giuseppe Scredi, Nicola detto Nico Tieni, Iacopo Vigilanza.