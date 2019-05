Il ministro Trenta incontragli alunni della scuola Borsellino

Con l'approssimarsi delle elezioni amministrative ed Europee in programma domenica 26 maggio, si intensificano gli appuntamenti con esponenti nazionali della politica e del governo.

Mesagne: il ministro Trento alla scuola Borsellino

Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, martedì 21 maggio, alle ore 19,15, sarà ospitata presso il primo circolo Carducci – scuola Borsellino, situato in via Marconi, a Mesagne. Il ministro condividerà con gli alunni il percorso svolto sul progetto Qr. Co., nell’ambito del programma “Legalità e Costituzione”. Parteciperanno all’evento anche i parlamentari locali del Movimento Cinque Stelle

Ivan Stomeo (Pd) a Ostuni e Mesagne

Ivan Stomeo, candidato al Parlamento Europeo nella circoscrizione Italia Meridionale, fra le file delle liste unitarie del “Partito Democratico - Siamo europei”. Ha in programma una serie di incontri fra le province di Lecce e Brindisi.

Domenica 19 maggio, dopo una serie di appuntamenti nel Salento, alle ore 13 sarà a Ostuni, nelle sale del Casbah Art Caffè, per prendere parte a una iniziativa cui parteciperanno anche il candidato sindaco della città, Angelo Pomes, il candidato all’Europarlamento Nicola Brienza e il segretario cittadino Pd Fabio Giorgino.

Nel pomeriggio, alle ore 17.30, Stomeo sarà a Mesagne, presso la Villa Comunale (chalet): a lui sono affidate le conclusioni dell’incontro a sostegno di Rosanna Saracino, candidato sindaco della città, che vedrà la partecipazione di Domenico Conte, Salvatore Ripa, Francesco Zaccaria, sindaci rispettivamente di San Vito dei Normanni, San Pancrazio e Fasano. Prevista anche la presenza del vice presidente nazionale Legacoop e Presidente Legacoop Puglia Carmelo Rollo.

