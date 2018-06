Venerdì si chiude: è il giorno degli ultimi appelli di Rossi e Cavalera

BRINDISI - A conclusione della campagna elettorale, domani, venerdì 22 giugno, alle ore 12, presso il comitato elettorale di corso Garibaldi, il candidato sindaco del centrodestra, Roberto Cavalera, terrà una conferenza stampa. Riccardo Rossi invece incontrerà i giornalisti alle 10,30 nella sede del suo comitato sempre in corso Garibaldi. Rossi, alla testa di una coalizione formata da Brindisi Bene Comune, Pd, Liberi e Uguali e Ora Tocca a Noi, dà appuntamento ai suoi sostenitori per le 18,30 in piazza Vittoria, per l’evento conclusivo della campagna elettorale a Brindisi.

“È stata una campagna elettorale intensa ed esaltante, condotta sempre tra i cittadini. Abbiamo raccontato la nostra idea di città, abbiamo mostrato la nostra squadra, abbiamo presentato le facce e le mani pulite dei nostri futuri consiglieri comunali. Ogni giorno di più abbiamo sentito il calore e la vicinanza anche di coloro che non hanno votato noi al primo turno. Abbiamo avvertito una grande preoccupazione per il ritorno di uomini che rappresentano il passato fallimentare che Brindisi vuole dimenticare”, dice Rossi..

“Nella gente è ben chiaro che domenica la città è ad un bivio. Da una parte ci siamo noi, con le nostre facce e le nostre storie; dall’altra Cavalera, con il suo gruppo di probabili consiglieri ed assessori composto da gente che ha avuto enormi responsabilità nei disastri delle precedenti amministrazioni. Non è una più una battaglia ideologica tra centrodestra e centrosinistra ma una guerra tra la prospettiva di un futuro per la città e la restaurazione di un passato orrendo, con il suo carico di fallimenti politici e di cronache giudiziarie che hanno messo in cattiva luce Brindisi agli occhi dell’opinione pubblica nazionale”.

“Dopo il tour nei quartieri e i tanti incontri pubblici, chiuderemo la campagna elettorale assieme a tutti i candidati e a tutti i cittadini che ci hanno seguito con passione e curiosità. Successivamente, saremo tutti presso la Caffetteria Bernardi, sul lungomare Regina Margherita, per la Festa ‘Cambiala ‘sta storia’ con dj set di Francesco Saponaro e Lorenzo Lillo”, conclude Rossi.