Un giornalista nella giunta Ciullo. Rossi: "Chiarezza sui tributi Arneo"

Travaglini nella giunta Ciullo

Massimo Ciullo, candidato sindaco di una coalizione di centrodestra, ha presentato stamani, nel corso di una conferenza stampa, uno degli assessori della sua giunta, in caso di elezione. Si tratta di Arnaldo Travaglini, giornalista in pensione dal novembre 2017, ex caporedattore della redazione di Brindisi del quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno”.

Ciullo e Travaglini si sono incontrati nel pomeriggio di domenica (27 maggio), dopo un primo approccio avvenuto due settimane fa, al termine del confronto fra i candidati organizzato dall’Ance. Ciullo ha riferito che intorno al nome dei Travaglini c’è stato consenso unanime da parte di tutte le forze che compongono la coalizione. All’ex giornalista, sempre in caso di eventuale elezioni di Ciullo, verrebbero conferite le deleghe riguardanti la cultura, i parchi, lo sport e il teatro.

“L’unanime condivisione – afferma Travaglini - mi dà ulteriore forza e entusiasmo. Sono un cittadino come tutti quanti gli altri, non voglio essere etichettato come politico. Non sono legato a nessuna delle liste che appoggiano il candidato. Sono un libero pensatore”.

“C’è tanta trascuratezza in città. Spesso - prosegue Travaglini - rimaniamo indifferente davanti a tante cose che non vanno, come se fosse normale. Chiederò consigli e suggerimenti da parte di chiunque”.

Travaglini ha manifestato la volontà di impegnarsi per risolvere i problemi che affliggono i cosiddetti problemi ghetto, la gente che vive ai margini della società, i parchi, il teatro, la cultura e l’università.

Rossi: "Chiarezza sulle cartelle Arneo"

“In questi giorni - afferma il candidato sindaco Riccardo Rossi (centrosinistra) - moltissimi nostri concittadini ricevono, per la gran parte mediante lettera semplice quindi priva del valore legale di notifica, le richieste del tributo da parte del Consorzio di Bonifica dell’Arneo”.

“Riteniamo che tale tributo, come sancito anche da recenti sentenze della commissione tributaria, non è dovuto in assenza di reali e dimostrabili interventi di manutenzione e bonifica dei canali. Inoltre come evidenziato da molti concittadini la richiesta del tributo arriva anche a chi risiede in zone della città di Brindisi lontane dai canali e dai luoghi di intervento del Consorzio di Bonifica dell’Arneo e quindi in questo caso non dovuto”.

“Il mio impegno da Sindaco – prosegue Rossi - sarà quello di fare chiarezza su tale vicenda che vessa i nostri concittadini e molte aziende. Avvieremo un confronto con il Consorzio per chiedere conto dei reali interventi effettuati e nel caso di mancati interventi impugneremo le richieste inviate ai nostri concittadini al fine di ottenere l’annullamento del tributo. Inoltre dobbiamo anche stabilire in quali zone della città può essere ritenuto legittimo il tributo, annullando tutte le richieste per quelle zone non ricomprese in quelle di attività del Consorzio”.

Cavalera: "Continui attacchi da parte dei miei avversari"

“In questa campagna elettorale vengo fatto oggetto di continui attacchi da parte dei miei avversari, ma la mia politica non cambierà di una virgola. Voglio un rapporto diretto esclusivamente con i miei concittadini perché è a loro che mi rivolgo per illustrare le mie idee e per raccogliere suggerimenti”.

Lo ha affermato il candidato sindaco Roberto Cavalera nel corso di una diretta facebook. “Ringrazio, in ogni caso, il collega Gianluca Serra – ha aggiunto – per avermi definito una persona onesta. Lui sa bene che nella mia vita ho sempre lavorato tanto per giungere sino a questo punto. Lui sa bene, come gli altri miei avversari, che io sono del tutto fuori dai giochi di Palazzo. La stessa cosa, per esempio, non la può dire Ciullo che ha con se l’ex sindaca Carluccio e anche persone discutibili che veicolano sui social messaggi minacciosi. E non può dirlo Rossi, il quale ha nella sua coalizione quel PD che ha sempre osteggiato per poi decidere di piegarsi, per sperare di ottenere quel consenso che gli elettori brindisini gli hanno già negato altre due volte. Loro due, insomma, si caratterizzano ogni giorno per incoerenza, mentre io voglio continuare a parlare con i cittadini, utilizzando anche strumenti diretti e privi di mediazioni come messenger e whatsapp”.