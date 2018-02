Zizza: "Flat tax per incentivare l'assunzione di giovani e disoccupati"

Riceviamo e pubblichiamo un intervento dell’ex senatore Vittorio Zizza, candidato al collegio uninominale della Camera dei Deputati Puglia 13 per la coalizione di centrodestra, sulla proposta di introdurre la flat tax.

Gli ultimi dati sul lavoro sommerso rivelano che solo un azienda su dieci è in regola, oggi il lavoro in nero e quello irregolare resta una delle piaghe più profonde della nostra terra. Accanto a questo le tante vertenze occupazionali. E’ arrivato il momento di programmare nuove politiche per il lavoro, le aziende che producono e che non finiscono nelle maglie della burocrazia riescono a crescere senza dover ricorrere ad espedienti illeciti.

Oggi l’accesso al credito è ancora un percorso arduo per le aziende, c’è necessità di promuovere accordi con le Banche per finanziare: le start-up; imprese giovanili; imprese agricole ed agroalimentari; le imprese turistiche. I lavoratori hanno bisogno di maggiori garanzie e tutele, la disperazione porta ad accettare qualsiasi condizione di lavoro e questo non fa altro che incentivare il lavoro nero e irregolare.

Questo sistema si ritorce sulle aziende che invece rispettano la legge e pagano regolarmente le tasse, un circolo vizioso che danneggia anche il libero mercato. In questi giorni sto incontrando imprenditori e sindacati, il mio impegno è quello di aprire nuove strade per agevolare la crescita delle aziende e tutelare il lavoro regolare.

L’idea del centrodestra è quella della Flat Tax, un sistema in grado di liberare risorse da investire sul lavoro. Le aziende davanti alla diminuzione dei costi sarebbero così in grado di garantire il lavoro attraverso contratti a tempo indeterminato incentivando l’assunzione di giovani e di tutti coloro che sono rimasti esclusi.