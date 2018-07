A Brindisi il convegno della società dei neurologi, neurochirurghi e neuroradiologi

BRINDISI - Si svolgerà a Brindisi, domani, nella sala conferenze dell’Autorità Portuale, il congresso scientifico della Sno Appulo-Lucana, la società dei Neurologi, Neurochirurghi e Neuroradiologi Ospedalieri, patrocinato dalla Asl Br e dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Brindisi.

Promosso da Bruno Passarella, direttore della Uoc di Neurologia dell’ospedale Perrino di Brindisi e responsabile scientifico dell’evento, è un importante momento di formazione sui disturbi del movimento, sulle malattie neuromuscolari e sulle malattie disimmuni del sistema nervoso centrale. Un incontro scientifico che, con la presenza di esperti di alto profilo, si propone di fornire un puntuale aggiornamento su alcuni temi di interesse multidisciplinare e di particolare attualità e rilevanza, nonché un confronto sui percorsi diagnostici-terapeutici e uno scambio di esperienze su casi clinici.

Nel programma della giornata, merita particolare evidenza la lettura magistrale sulla terapia della Sclerosi Multipla a cura del P Giancarlo Comi, Direttore del Dipartimento di Neurologia e del Centro Sclerosi Multipla dell'Ospedale San Raffaele di Milano, e tra i massimi esperti mondiali dell’argomento.

Per Brindisi l’incontro scientifico sarà anche un’occasione per parlare della Dbs (Deep Brain Stimulation) o stimolazione cerebrale profonda, intervento di neurochirurgia funzionale che migliora i sintomi della malattia di Parkinson in fase avanzata, effettuato con successo per la prima volta in Puglia nel mese di gennaio 2017 proprio nel nostro Ospedale Perrino. L’intervento, che necessita di una équipe multidisciplinare (neurochirurghi, neurologi, neurofisiologi e anestesisti), viene tuttora regolarmente eseguito, consentendo di annoverare Brindisi quale unico Centro in Puglia, e tra i pochi al Sud, ad effettuare questa complessa procedura terapeutica.

Il corso, a partecipazione gratuita e con 8 crediti Ecm per un numero massimo di 100 partecipanti, è rivolto a figure appartenenti a differenti discipline. Al termine del congresso si terrà la riunione dei soci SNO Appulo-Lucana con rinnovo del Coordinamento regionale