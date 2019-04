Per la Pasqua uova Andos alle pazienti di Senologia del Perrino

BRINDISI - Uova di Pasqua dell'Andos in regalo alle pazienti del reparto di Senologia dell'ospedale Antonio Perrino di Brindisi. Le socie del comitato onlus, presieduto da Mirella Tondo, hanno incontrato le donne ricoverate, grazie alla disponibilità di Stefano Burlizzi, direttore del reparto e direttore scientifico dell’associazione Andos e di tutta l’equipe medica.



"Tale occasione, nella sua semplicità, vuole esprimere la vicinanza da parte delle socie a quelle donne che in questo momento stanno vivendo l’esperienza della malattia per portare loro un po’ di serenità", dice la presidente. "Sottolineando il valore della condivisione di chi ha già affrontato tali problematiche e provato le stesse emozioni, le socie si sono dimostrate solidali con quelle donne che in questi giorni sono degenti o addirittura trascorreranno la Pasqua in ospedale".

