Autismo, tavolo istituzionale e incontri con le famiglie presso la Provincia

BRINDISI - La Provincia di Brindisi, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali in materia di servizi sociali, d’intesa con l’Angsa (Associazione nazionale genitori soggetti autistici), ha inteso promuovere per lunedì 27 agosto, alle ore 11, presso il Salone di Rappresentanza dell’Ente, un tavolo istituzionale per analizzare e favorire tutti quegli interventi necessari per sostenere nel loro percorso sia le persone con disturbi dello spettro artistico, sia le famiglie caregiver, cioè quelle famiglie che si prendono cura dei propri congiunti che necessitano di assistenza, e, inoltre, per proporre la creazione di una rete efficace di sostegno e di inclusione. Relazionerà la presidente nazionale Angsa Benedetta De Martis.

Nel pomeriggio, invece, con inizio alle ore 15.30, sempre presso il Salone di Rappresentanza della Provincia, è in programma un focus di apprendimento sul tema dell’autismo, rivolto specificatamente agli operatori del Servizio di Integrazione Scolastica e alle famiglie interessate, sempre con la presenza di Benedetta De Martis, presidente Angsa.