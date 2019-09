BRINDISI – “Serve sangue di tutti i gruppi: chi può vada a donare già a partire da domattina”. Nuovo appello del Centro trasfusionale dell'ospedale "A. Perrino”, riproposto anche dall’Avis, per quanto riguarda l’emergenza sangue.

“Si può donare tutti i giorni feriali presso il centro trasfusionale dell’ospedale “A. Perrino”, secondo i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 11.30. Potete presentarvi dopo aver fatto una colazione molto leggera (tè o caffè o succo di frutta più due fette biscottate con marmellata o due-tre biscotti secchi; no latte ed alimenti contenenti latte come cornetti, brioche, ecc.)”.

“Chiunque si trovi nelle condizioni per poterlo fare (età compresa tra i 18 ed i 65 anni, peso maggiore di 50 kg, non aver assunto farmaci antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici ed antistaminici negli ultimi 15 giorni) doni il sangue: un gesto che comporta la perdita di 10 minuti del proprio tempo ma che può salvare una o più vite”.

“Info: Avis Comunale di Brindisi, piazza “A. Di Summa” presso ex ospedale, tel. 0831523232 (lun-ven 8 - 11 e 17 – 19); e-mail: brindisi.comunale@avis.it; pagina Facebook: Avis Comunale di Brindisi OdV. Non esitare, vai a donare! chi ha bisogno di sangue non puo’ aspettare!!!”