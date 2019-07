Oncologia, 116mila euro per la ricerca: due borse di studio per psicologi

BRINDISI – La ricerca per sconfiggere il cancro e un supporto psicologico a quanti sono impegnati nella lotta più difficile per la vita. La Asl di Brindisi cerca due psiconcologi per borse di studio annuali per 36mila euro, mediante selezione per titoli e colloquio, da coprire con i fondi derivanti dalla ricerca clinica svolta dal reparto di Oncologia dell’ospedale Perrino, pari a 116.406,20 euro.

Il bando

Le figure professionali dovranno essere laureate in Psicologia, essere in possesso dell’abilitazione alla professione, nonché del master di II livello in Psiconcologia o di un corso biennale di perfezionamento. Per partecipare alla selezione, è necessaria anche una esperienza almeno biennale in campo oncologico e nella gestione dei protocolli di ricerca clinica.

Il via libera al bando è stato deliberato nei giorni scorsi dalla Asl, scaturisce dalla richiesta del direttore del reparto di Oncologia, Saverio Cinieri, di avere due “supporti indispensabili all’attività anche in day hospital” perché il sostegno psicologico, come sottolineato da diverse pubblicazioni scientifiche, rende più efficace il percorso di cura. “C’è una maggiore aderenza alle terapie e aumenta la qualità della vita del paziente oncologico”, ha ricordato Cinieri.

La richiesta è stata condivisa dal direttore sanitario, Andrea Gigliobianco, rimarcando come l’assegnazione di borse di studio sia “compatibile con i fini istituzionali propri dell’azienda”.

Le borse di studio

Stando al testo dell’avviso, la durata sarà annuale a fronte di un importo pari a 36mila euro, somma che trova copertura nel fondi dell’attività di ricerca clinica del reparto di Oncologia. “Essendo finalizzate alla sola formazione dei borsisti, non costituiscono rapporto di lavoro e non danno luogo a trattamenti previdenziali e a riconoscimenti automatici ai fini della carriera giuridica ed economica”. Il bando sarà pubblicato sul sito internet della Asl di Brindisi nei prossimi giorni.