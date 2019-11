Conferenza dei servizi della Asl di Brindisi aperta ai cittadini

BRINDISI - Giovedì 5 dicembre 2019 dalle 9 alle 17, presso il Grande Albergo Internazionale sul Lungomare Regina Margherita, si terrà la Conferenza dei Servizi della Asl di Brindisi, consueto appuntamento di comunicazione istituzionale, occasione di confronto “e importante strumento di partecipazione dei cittadini”, come sottolinea la stessa azienda sanitaria..

L’evento vede la presenza di personalità della sanità regionale come partner e parte integrante del programma, che affronteranno i temi trattati insieme ai rappresentanti della Direzione strategica della Asl di Brindisi e ai direttori delle strutture aziendali e direttori di Ambito territoriali.

Dopo gli interventi in apertura lavori a cura del sindaco di Brindisi, dei componenti del management aziendale e del referente per il volontariato accreditato, nella prima parte della giornata esponenti regionali e professionisti aziendali illustreranno le attività svolte dai servizi nella presa in carico degli assistiti attraverso la rete ospedaliera e territoriale.

Particolare approfondimento sarà dedicato alla descrizione della rete oncologica, di recente istituita a livello regionale e aziendale, e all’attività di prevenzione rivolta alla popolazione target, negli anni potenziata con il perfezionamento dell’organizzazione e l’avvio di un nuovo screening oncologico.

Nel pomeriggio, dopo la pausa pranzo, la ripresa dei lavori sarà curata dal presidente della Regione Puglia e dal direttore del Dipartimento regionale di Promozione della Salute. A seguire si tratterà dei livelli operativi dell’integrazione socio-sanitaria a sostegno delle fragilità.

L’organizzazione dell’evento è stata curata dalla Struttura Informazione e Comunicazione della Asl Br in collaborazione con le associazioni di volontariato accreditate al Comitato consultivo misto aziendale. Prevista la registrazione e il rilascio di attestato finale.