Avis, in tre mesi oltre 500 donazioni di sangue, estratti i vincitori del concorso estivo

BRINDISI - Sabato 12 ottobre, presso i locali della sede Avis Comunale di Brindisi si è svolta l’estrazione dei premi per la Promozione Estiva Avis 2019. In palio, quest’anno, 10 buoni utilizzabili presso l’Ipercoop di Brindisi.

Dal 30 giugno al 30 settembre sono stati 532 coloro che hanno donato sangue intero o emocomponenti per conto dell’Avis Comunale di Brindisi, in numero maggiore rispetto all’anno precedente. Importante anche il fatto che ci siano stati ben 193 donatori under 40, il che lascia sperare che in un futuro prossimo possa avvenire il tanto auspicato ricambio compensativo dei donatori non più idonei o che hanno raggiunto i limiti di età per donare con donatori nuovi e giovani.

I vincitori

I vincitori sono: Barraco Paolo, Mazzella Vincenzo, Petracca Daniele, Marzo Cosimo, Lavino Francesco, Quatraro Maria, Trotolo Davide, Perinelli Marta, Perugino Augusto, Diana Giovanni.

Prossimi appuntamenti

"Ancora una volta rivolgiamo l’invito ad andare a donare il sangue, quanto prima possibile, a chi ancora non lo avesse fatto". Si legge nella nota Avis. Si può donare presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale “A. Perrino” di Brindisi dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 11. Inoltre, sarà possibile donare anche in occasione delle varie raccolte Avis programmate, come quella di sabato 19 ottobre, in piazza Della Vittoria, nell’ambito dell’iniziativa denominata “Match it Now”, organizzata da Admo Brindisi con la collaborazione di Avis, in cui sarà possibile tipizzarsi e donare il sangue dalle 10 alle 13; oppure quella del 31 ottobre, organizzata dal Gruppo Giovani dell’Avis Comunale di Brindisi e denominata “Halloween con Avis”, che si terrà sempre in piazza Della Vittoria, a Brindisi, dalle ore 17 alle 21.

La segreteria è a disposizione per informazioni e chiarimenti dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 11 e dalle 16 alle 19, presentandosi di persona presso la sede Avis Comunale di Brindisi, in piazza Di Summa, presso l’ex ospedale, o contattando lo 0831 523232 nei giorni ed orari indicati; altre informazioni sulla pagina Facebook Avis Comunale di Brindisi OdV o inviando una mail all’indirizzo: brindisi.comunale@avis.it