"Serve sangue di tutti i gruppi": Avis organizza donazione, in palio Tv Led

ORIA - Emergenza sangue in corso. Avis Comunale Oria informa la cittadinanza che, a partire da metà giugno, l'ospedale “A. Perrino” di Brindisi ha inviato diversi appelli, serve sangue di tutti i gruppi. Purtroppo le raccolte ordinarie e straordinarie delle ultime due settimane non sono bastate per far rientrare lo stato di criticità.

Domenica 7 luglio, dalle 8 alle 11:30, sarà molto importante il contributo dei donatori regolari e un passaparola generale in grado di trasmettere questo messaggio a nuovi potenziali donatori da sempre interessati e sensibili alla causa. Per questo Avis ha chiesto a Luigi, lavaggista testimonial del mese di luglio, di veicolare il messaggio di partecipazione, ricordando che esistono beni, piaceri e necessità da soddisfare, ma anche doveri civili e persone da aiutare, soprattutto in periodi critici come la stagione estiva. Per questo Avis chiede di coinvolgere nuovi donatori e di sostenere Avis e il sistema trasfusionale provinciale in questo percorso d’amore e di altruismo.

I potenziali donatori possono consumare una leggera colazione, a base di caffè, the e camomilla, preferibilmente non zuccherati, e fette biscottate o frutta fresca. L’assunzione di latte e derivati, così come di brioche/cornetti e altri cereali raffinati e farciti, sarà motivo di esclusione. In linea generale, non è consentita l’assunzione di Fans (farmaci dall'effetto antinfiammatorio, analgesico ed antipiretico) nei 5 giorni precedenti la donazione.

Avis ricorda infine che, tutti coloro che doneranno dall'1 luglio al 30 settembre 2019, parteciperanno all’estrazione di una Tv Lel (campagna organizzata con il contributo di Pipino eletrodomestici). Prenota la tua donazione al numero 334 9072180 o iscriviti all’evento: https://www.facebook.com/events/348301732530848