Donna muore in ospedale: donati cuore, reni e cornee

BRINDISI - La notte scorsa, presso l’ospedale Perrino di Brindisi, è avvenuto un prelievo multiorgano da una donna di 56 anni, reso possibile grazie al consenso alla donazione espresso dal marito e avallato dai figli.

L’équipe medica dell’ospedale ha lavorato, come sempre, in sinergia con il Centro regionale trapianti. Le operazioni, iniziate nel primo pomeriggio di ieri con l’accertamento di morte e la richiesta di consenso ai familiari, sono proseguite nella notte in sala operatoria con la collaborazione di una équipe giunta da Bari. Sono stati prelevati il cuore - destinato a Bari, i reni - destinati uno a Roma e l'altro ad Ancona. Le cornee, infine, destinate alla banca nazionale di Mestre, verranno assegnate secondo necessità e compatibilità dei riceventi. Le complesse operazioni si sono concluse alle 8 di questa mattina.

Un infinito grazie ai familiari per la generosità e la forza dimostrata in un momento così drammatico. Il loro gesto restituisce speranza ai tanti pazienti in attesa di trapianto.