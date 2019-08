Emergenza sangue, a Mesagne donazione serale in piazza

MESAGNE - L' Avis organizza per sabato 3 agosto in piazza IV Novembre a Mesagne una donazione di sangue serale dalle ore 18 alle ore 22. "Lontana da clamori e con il solito senso di responsabilità, l'associazione continua la sua attività sul territorio al fine di assicurare l'autosufficienza di sangue, già assicurata annualmente per il 90 per cento dalle sedi Avis della provincia".

"L'appello è a tutti i donatori affinché specialmente in questo periodo estivo assicurino la loro presenza e a quanti vogliono per la prima volta esprimere questo importante gesto di solidarietà. Un ringraziamento ai tanti soci che durante l'anno svolgono il loro ruolo di donatori e di volontari con passione e senso di responsabilità, impegnandosi non solo a donare, ma avvicinando alla donazione amici e parenti".