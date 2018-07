Emergenza sangue, a Mesagne donazione nel giorno della festa patronale

MESAGNE - Una nuova occasione per donare il sangue con la sezione Avis "Stefano Beccarisi" di Mesagne. Lunedì 16 luglio 2018, dalle 8 alle 12, i volontari dell'associazione accoglieranno tutti coloro che, soci e non, vorranno contribuire con il proprio apporto alla donazione del sangue.

La raccolta avverrà presso la sede dell'associazione, in piazza IV Novembre, grazie all'autoemoteca del Centro Trasfusionale dell'ospedale "Perrino" di Brindisi, che sta affrontando un periodo di grave emergenza sangue.

"Nel pieno della stagione estiva-commentano dall'Avis-il Perrino è tenuto a rispondere ad una sempre maggiore richiesta di sangue. Per questo chiediamo ai nostri soci e a chi si vuole avvicinare alla donazione del sangue solo pochi minuti della loro giornata per compiere un gesto di solidarietà che renderà migliori le condizioni di salute di chi riceverà le sacche raccolte. Abbiamo scelto uno slogan particolare per questa donazione "Aggiungi solidarietà alla tua vacanza": non dimentichiamoci di aiutare chi ha bisogno di noi per stare meglio. In particolar modo, perché la donazione avviene nel giorno della Santa Patrona della Città di Mesagne, la Madonna del Carmine".

Per donare bisogna avere un'età compresa tra i 18 e i 65anni, pesare almeno 50kg, essere in buone condizioni di salute e condurre uno stile di vita senza comportamenti a rischio, non aver assunto alcun farmaco nell'ultima settimana(antidolorifici e aspirine). In occasione di donazioni mattutine, è richiesto arrivare presso la sede della raccolta digiuni o con al massimo un caffè zuccherato e qualche biscotto o fetta biscottata. Da evitare latte e suoi derivati. Necessario essere muniti di tessera sanitaria.