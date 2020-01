Emergenza sangue, appuntamento con la solidarietà: donazione in parrocchia

BRINDISI – Torna l’appuntamento con la solidarietà: domenica 5 gennaio l’Avis Comunale di Brindisi Odv, in collaborazione con il Simt di Brindisi, organizza una raccolta di sangue presso la Parrocchia “San Nicola”, al quartiere Paradiso, dalle ore 8 alle 12 (orario dell’ultimo emocromo).

Per donare occorre essere in buona salute, pesare più di 50 kg, non aver assunto farmaci (antibiotici, antinfiammatori, antistaminici) negli ultimi 5-10 giorni, non aver fatto piercing e tatuaggi ne' aver subito interventi chirurgici negli ultimi 4 mesi, avere uno stile di vita corretto.

Prima di donare si raccomanda una colazione leggera (tè, caffè o succo di frutta con 2-3 biscotti secchi o 2 fette biscottate con marmellata), escludendo alimenti contenenti latte e suoi derivati. Per altre informazioni: Avis comunale di Brindisi Odv, piazza “A. di Summa” c/o ex ospedale dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. tel.: 0831 523232. e-mail: brindisi.comunale@avis.it pagina Facebook: Avis comunale di brindisiOodv (inviando un messaggio privato).

“Vi aspettiamo numerosi per iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno, facendo un regalo prezioso a chi ha bisogno!”