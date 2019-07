Emergenza sangue, Avis organizza donazione durante "Cena medievale"

ORIA – Continuano le richieste di sangue da parte del Simt (Servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale) dell’ospedale Perrino di Brindisi dovuto dal calo di donatori e dall’accresciuto bisogno di sangue registrato nelle ultime settimane: l’Avis comunale di Oria risponde con una donazione straordinaria. Si svolgerà giovedì 1 agosto dalle 18 alle 22 in piazza Donnolo durante la Cena Medievale. L’evento è organizzato in collaborazione con il Rione Judea e naturalmente l’Asl di Brindisi che metterà a disposizione l’Autoemoteca.

“Sarà una buona occasione per accogliere i soci donatori fuori sede che tornano in paese per le vacanze estive e i turisti particolarmente sensibili alla causa”. Si legge in una nota dell’Avis

“Sarà sufficiente consumare un pranzo leggero (3-4 ore prima della donazione), evitando pasti particolarmente ricchi in grassi (fritti e creme) ed escludendo in particolare latte e derivati. Il nostro invito, come sempre, è quello di non rinviare la nostra buona azione nel periodo più difficile dell’anno. La solidarietà, lo spirito di gruppo, la sensibilità per la crescita dell’individuo e della comunità sono valori espressi a livello rionale che raggiungono i loro picchi nei giorni di preparazione al Corteo Storico e al Torneo dei Rioni e in altri eventi collaterali come la Cena Medievale”.

“Per questo abbiamo chiesto a Giovanni e Francesco, biancoazzurri, di rappresentare come la donazione di sangue sia un valore presente e particolarmente vivo tra coloro che indossano un costume d’epoca per rievocare storia e fasti del passato o che gareggiano lealmente per condurre il proprio rione alla vittoria del palio”.

“Perché donare sangue aiuta a far vincere donatori e riceventi contro egoismo e malattia, rendendo possibile ogni giorno miracoli di aggregazione, solidarietà e medicina. Per questo vi chiediamo di portare il nostro messaggio nelle case e nelle piazze, di proseguire questo percorso di altruismo con Avis e di accogliere senza riserve il nostro invito alla prossima donazione di giovedì 1 agosto”.

“Se vuoi donare, richiedi informazioni o prenotati al numero: 334 9072180. Puoi richiedere il programma delle raccolte via sms o all’indirizzo email: oria.comunale@avis.it”.

Gallery