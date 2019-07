Emergenza sangue: dieci buoni spesa in palio per chi dona

BRINDISI – La carenza di sangue continua a rappresentare un’emergenza per il Brindisino, tutte le associazioni di volontariato che operano nell’ambito della raccolta sangue lanciano appelli continui insieme, naturalmente, al Centro Trasfusionale della Asl di Brindisi. E per incentivare i donatori a compiere questa azione di solidarietà l’Avis Comunale di Brindisi ha lanciato una promozione, “La solidarietà non va in vacanza”.

Chi donerà sangue intero o emocomponenti (piastrine e plasma) dal 30 giugno al 30 settembre concorrerà all’estrazione finale di 10 buoni, spendibili presso l’Ipercoop di Brindisi (a ciascun donatore verrà consegnato un talloncino numerato con cui partecipare all’estrazione).

Va ricordato che si può donare tutti i giorni feriali presso il Centro trasfusionale dell’ospedale Perrino dal lunedì al sabato dalle 8 alle 11.30. Presentarsi dopo aver fatto una colazione molto leggera (tè o caffè o succo di frutta più due fette biscottate con marmellata o due-tre biscotti secchi; no latte ed alimenti contenenti latte come cornetti, brioche, ecc.).

“Chiunque si trovi nelle condizioni per poterlo fare (età compresa tra i 18 ed i 65 anni, peso maggiore di 50 kg, non aver assunto farmaci antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici ed antistaminici negli ultimi 15 giorni) doni il sangue: un gesto che comporta la perdita di 10 minuti del proprio tempo ma che può salvare una o più vite”.

Info: Avis Comunale di Brindisi, piazza “A. Di Summa” presso ex ospedale, tel. 0831523232 (lun-ven 8 - 11 e 17 – 19); e-mail: brindisi.comunale@avis.it; pagina Facebook: Avis Comunale di Brindisi. “Non esitare, vai a donare! chi ha bisogno di sangue non può Aspettare”.