Grave carenza di sangue, l'Asl lancia l'appello: "Venite a donare"

BRINDISI - Il Centro Trasfusionale di Brindisi comunica grave carenza di sangue nell’ospedale Perrino e invita chiunque sia nelle condizioni di donare a presentarsi presso il Centro già a partire dal pomeriggio di oggi, mercoledì 12 giugno. L'invito è rivolto anche Enti, Istituzioni, Aziende e associazioni a divulgare l’appello perché la notizia raggiunga più persone.

Per donare è necessario avere età compresa tra i 18 ed i 65 anni, peso maggiore di 50 kg e non aver assunto farmaci antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici ed antistaminici negli ultimi 15 giorni. Si può donare anche dopo aver fatto una colazione leggera un’ora prima del prelievo.

Si ringraziano le Forze Armate che hanno già risposto all’appello del personale del Centro Trasfusionale, in particolare l’Arma dei Carabinieri che ha contribuito prontamente con la presenza di oltre 15 volontari nella mattinata di oggi.

A Mesagne l'Avis organizza una raccolta per la festa di Sant'Antonio

Anche quest'anno l'Avis e la Parrocchia di Sant'Antonio organizzano in occasione della festa del 13 giugno un momento di solidarietà con una donazione di sangue, momento per essere vicini a chi soffre ed in particolare dei talassemici.

"L'occasione assume particolare importanza in un momento di emergenza sangue con i diversi appelli che pervengono dal Centro trasfusionale del Perrino di Brindisi" ha dichiarato il presidente dell'Avis di Mesagne Sergio Zezza.

"Un ringraziamento particolare va a don Antonio Randino e ai suoi collaboratori che in questi giorni si sono adoperati a diffondere il messaggio della donazione. Pertanto si invitano tutti a partecipare alla donazione che si svolgerà in Via Case popolari nei pressi di Largo Sant'Antonio dalle 18 alle 22".