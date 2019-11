Unitre San Vito: incontro sul deterioramento cognitivo lieve

SAN VITO DEI NORMANNI – Dedicato al tema del deterioramento cognitivo lieve l’incontro in programma per le 16,30 di lunedì 25 novembre dell’Unitre di San Vito dei Normanni. Il deterioramento cognitivo lieve (Mild Cognitive Impairment - MCI) rappresenta una sindrome neurologica che fa riferimento ad un declino cognitivo superiore a quanto previsto per età e livello di istruzione di un individuo ma che lascia preservate le principali attività della vita quotidiana. L’Mci è considerato una fase di transizione tra il normale invecchiamento e la demenza; pertanto risulta importante coglierne i sintomi. La psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale Stefania Sbano spiegherà cos’è e come si manifesta il deterioramento cognitivo lieve. L’incontro si svolgerà nlla sede di Unitre in via Cavour 6 (traversa di corso Leonardo Leo).