Fondazione Di Giulio, un televisore al day hospital oncologico

BRINDISI - La Fondazione Tonino Di Giulio, nella mattinata di giovedì 20 dicembre 2018, donerà al Day Hospital Oncologico dell’Ospedale Perrino di Brindisi, un televisore per la sala d'aspetto, service organizzato con il patrocinio del Comune di Brindisi e in collaborazione con la Band Jazz Moments del maestro Mino Lacirignola.

La Fondazione con il Concerto del 19 ottobre scorso ha voluto ricordare i 100 anni della nascita del dr. Tonino Di Giulio in musica, "perché la musica non ha confini, crea unità e condivisione. L’unità di tutti i cittadini per il bene di Brindisi, come auspicava il dr. Di Giulio" sottolinea un comunicato della Fondazione.

La cerimonia di consegna avrà luogo presso la sala d’aspetto del Day Hospital Oncologico dell’Ospedale Perrino di Brindisi. Dopo l’introduzione della presidente della Fondazione, Raffaella Argentieri, ci sarà il saluto del sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi. Seguirà una relazione del dr. Saverio Cinieri sul lavoro che si svolge nel reparto oncologico e nel day hospital.