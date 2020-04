Ospedale Ostuni: lavori in corso per Chirurgia e Ortopedia

OSTUNI – Non riapriranno prima di quattro mesi i reparti di Chirurgia generale e di Ortopedia dell’ospedale di Ostuni. I lavori per la ristrutturazione della chirurgia disposti dalla Asl dureranno ancora un mese mezzo circa, mentre a conclusione di questi partiranno quelli per l’ortopedia, la cui durata è stimata in sessanta giorni. Variabile indipendente, l’andamento della pandemia che non influirà sulla durata dei lavori ma sugli assetti operativi dell’ospedale.

“Il restyling di Chirurgia – spiega in un comunicato della Asl di Brindisi l’ingegner Renato Ammirabile, direttore tecnico dell’ospedale di Ostuni – durerà un mese e mezzo circa. Stiamo ristrutturando sette stanze di degenza per sedici posti complessivi, i bagni, la medicheria e gli spogliatoi. Abbiamo sostituito le porte in legno con quelle in alluminio, adeguato gli impianti tecnologici e cambiato le luci con plafoniere a led”.

“Stanze e corridoi – inoltre - avranno pavimentazioni e rivestimenti in pvc e corrimano in plastica. Per le pitturazioni abbiamo scelto tutti i colori in base alle indicazioni della cromoterapia”. Lo stesso tipo di restyling sarà effettuato anche per il reparto di Ortopedia, spiega il comunicato - con le sue otto stanze per un totale di diciassette posti letto. I lavori inizieranno subito dopo il completamento del reparto di Chirurgia e avranno una durata di circa sessanta giorni”.

