Lions Club e i Leo Club organizzano uno “Screening gratuito dell’udito” in piazza

BRINDISI - I Lions Club e i Leo Club di Brindisi si trovano ad attivarsi in un nuovo progetto di sensibilizzazione e prevenzione nei confronti della popolazione brindisina abbracciando questa volta l’importante sfera dell’udito.

Con il supporto, infatti di Amplifon, sabato 6 novembre 2019, si svolgerà presso Piazza della Vittoria a Brindisi, dalle ore 9 alle ore 20 lo “Screening gratuito dell’udito” e chi vorrà potrà farsi controllare quest’importante organo di senso, fondamentale per non trovarsi isolato, nell’eventualità di problemi, dal mondo circostante.

L’inquinamento acustico, infatti resta un problema di rilevante importanza che spesso provoca patologie che se risolte in tempo evitano disagi e sofferenze. L’ inziativa precede di pochi giorni un'altra importante data in cui ritroveremo attivi i Lions e i Leo in un altro evento sullo screening della glicemia e che avrà luogo giorno 17 novembre.

Sos Prevenzione Lions, dunque, sempre in prima linea e affianco ai cittadini in tema di salute, prevenzione e abbattimento dei problemi sociali, continuando una cammino che, ricorderemo, anche nell’estate appena trascorsa, ha visto importanti percorsi ed iniziative anche nelle spiagge brindisine.