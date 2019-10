“Menopausa: salute e benessere nel cambiamento”: incontro a Mesagne

BRINDISI - Si terrà sabato 26 ottobre alle 9:30, presso l’Auditorium del Castello Normanno Svevo di Mesagne, l’incontro informativo dal titolo: “Menopausa: salute e benessere nel cambiamento”. La giornata è organizzata dalla Fondazione San Giorgio in collaborazione con Apulia Diagnostic e con il patrocinio del Comune di Mesagne.

L’incontro sarà introdotto dal sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli e dal presidente della Fondazione San Giorgio, dottor Stefano Luca Giaffreda, sarà moderato dal dottor Sergio Pede, direttore sanitario di Apulia Diagnostic – Mesagne e dal dott. Angelo Dimaggio, Ginecologo di Apulia Diagnostic – Mesagne e sarà centrato su informazioni e indicazioni che riguardano una fase che tutte le donne vivono nel corso della loro vita: la menopausa.

È noto come l’insieme dei fattori che caratterizza la menopausa possa favorire e determinare l’insorgenza di importanti patologie. Rispetto a tutto ciò sono fondamentali due elementi: il primo riguarda la prevenzione, cioè il cogliere, in tempo utile, segni premonitori delle patologie e prevenirne l’avvio e lo sviluppo, il secondo riguarda l’appropriatezza delle misure non farmacologiche da adottare per mantenere lo stato di salute.

È in questo contesto concettuale e operativo che si inserisce l’evento “Menopausa: salute e benessere nel cambiamento”. Gli argomenti saranno trattati e resi oggetto di discussione da medici esperti.

L’ incontro è informativo ma soprattutto partecipativo e per questo è prevista una tavola a cui è richiesta la partecipazione attiva dei rappresentanti di tutte le sssociazioni presenti sul Territorio. Lo scopo è quello di creare una interazione stabile per dare concretezza di continuità e sviluppo all’attività di informazione e divulgazione e per adottare iniziative che incidano realmente sullo stato di salute della popolazione.

Per maggiori informazioni rivolgersi presso il Centro di ricerca medico-scientifico Apulia Diagnostic in via Brindisi a Mesagne o contattare il numero 0831 19 70 111