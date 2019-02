Mercoledì di Brindisi Cuore: incontro sulla salute mentale

BRINDISI - ll dr. Antonio Frascaro, psichiatra, dirigente medico del Centro di salute mentale di Carovigno, il 6 febbraio alle 18 nell’ambito dei “Mercoledì di Brindisi Cuore”, discuterà di “Salute mentale e patologie mentali”, i temi legati alla cura dello stato di benessere emotivo e psicologico che permette all'individuo di sfruttare le proprie capacità cognitive ed emozionali, di esercitare la propria funzione all'interno della società, di rispondere alle esigenze quotidiane della vita, di stabilire relazioni soddisfacenti con gli altri, di partecipare attivamente ai mutamenti dell'ambiente ed adattarsi alle condizioni contingenti. Si discuterà inoltre delle patologie mentali più frequenti come ansia, depressione, schizofrenia, bipolarismo.

Il ciclo annuale degli appuntamenti di Brindisi Cuore, che si svolgono presso l’ex Ospedale Di Summa, incontri tra medici specialisti e cittadini sui temi più importanti della salute, sulle novità riguardanti diagnostica, cura e prevenzione, per il 2018-2019 prevede ancora in calendario seguenti temi; il 6 marzo “Diabete mellito e malattie cardiovascolari” con il dr. Mario Guadalupi, cardiologo; il 3 aprile “Nuove procedure in cardiologia interventistica”, con il dr. Roberto Martino, dirigente medico di Cardiologia Emodinamica presso l’Ospedale Perrino di Brindisi; l’8 maggio, infine, “Come la ricerca e la formazione possono cambiare il Mezzogiorno d’Italia” con il dott. Alessandro Distante, cardiologo e presidente dell’Istituto Isbem di Mesagne.

Brindisi Cuore, associazione presieduta dal dr. Giovanni Caputo con il dr. Gianfranco Ignone presidente del comitato tecnico, ha la finalità fondamentale di sensibilizzare la popolazione alla lotta contro le malattie cardiovascolari, di diffondere messaggi e di fornire utili strumenti di prevenzione ed informazioni sui corretti stili di vita, con un' informazione chiara ed autorevole, consigli preziosi per incrementare la durata e la qualità della vita, per mantenersi giovani, nonostante il trascorrere degli anni e le difficoltà che ne conseguono e ottenere più vita in salute, un'opportunità, soprattutto, per incontrare validi professionisti e chiarire i propri dubbi.