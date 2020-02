Nuovo appuntamento con la donazione del sangue a Oria

ORIA - Si rinnova l'appuntamento con la donazione del sangue a Oria a cura di Avis: domenica 23 febbraio presso il Centro di Raccolta Fisso – presso Uffici sanitari di via Frascata dalle 8 alle 11.30.

"Donare, Avis lo scrive da sempre, è un gesto d’amore. Amore restituito in tutte le sue forme e sfaccettature, amore inteso come cessione di parte di sé senza desiderare nulla in cambio". Si legge in una nota stampa.

"Nel mese di San Valentino, la donazione è dedicata alle coppie che condividono i valori avisini e li applicano in totale armonia. Avis è orgogliosa di conoscere decine di coppie che vivono insieme la loro esperienza di donazione, recandosi presso il centro di raccolta, da fidanzati o da coniugati".

"La recente campagna “Magnifico Donare”, collegata all’omonimo brano cantato da Chiara Galiazzo, contiene un passaggio chiave nell’interpretazione di questa giornata: “Cerchiamo un senso nelle cose / e ci chiediamo poi perché / abbiamo dentro un mondo intero pieno di parole / e sembra facile pensare che è tutto così fragile / se abbiamo cura delle cose, mai delle persone”.

"Per questo Avis ha chiesto a Diego e Antonella, testimonial del mese di febbraio, di rappresentare le coppie di giovani fidanzati che vivono e sostengono l’associazione con l’esempio. Per questo si chiede ai lettori di proseguire questo percorso d’amore e di altruismo con Avis e di accogliere senza riserve l’invito alla prossima donazione di domenica 23 febbraio

Avis ricorda che i potenziali donatori possono consumare una leggera colazione, a base di caffè, the o camomilla, preferibilmente non zuccherati, e fette biscottate o frutta fresca. L’assunzione di latte e derivati, così come di brioche/cornetti e altri cereali raffinati e farciti, sarà motivo di esclusione. In linea generale, non è consentita l’assunzione di Fans (farmaci dall'effetto antinfiammatorio, analgesico ed antipiretico) nei 5 giorni precedenti la donazione.