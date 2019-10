Operativo a Ostuni un nuovo servizio di Senologia diagnostica

OSTUNI - Mirella Tondo, presidente del comitato Andos di Brindisi, comunica che lo scorso lunedì 28 ottobre nell'ospedale di Ostuni è stato innaugurato il nuovo centro di Senologia diagnostica, di cui è responsabile la dott.ssa Mariangela Capodieci. In tale occasione l'Andos ha proposto 20 visite senologiche gratuite a giovani donne. "Si tratta di un centro nuovo e ospitale che potrà offrire l'assistenza alle donne dei paesi limitrofi per favorire la prevenzione del tumore al seno. Una situazione di grande utilità socio-sanitaria che va certamente pubblicizzata", sottolinea la stessa Mirella Tondo. va ricordato che in Italia ogni 9 donne una si ammala di tumore al seno. La diagnosi precoce perciò salva la vita.