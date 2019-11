Brindisi, vela e autismo: un progetto GV3 - Istituto Medea

BRINDISI - Prende vita il Progetto “Insieme in barca a vela - Sapere, per saper fare e saper essere” in collaborazione con Angsa Brindisi (associazione nazionale genitori soggetti autistici), Gv3, l’Istituto di ricerca ricovero e cura “E. Medea” ed il Dipartimento di salute mentale della Asl Br.

Il progetto sarà presentato il 23 novembre alle ore 12,30 presso il Marina di Brindisi (partner logistico dell’evento) alla presenza del presidente Angsa Brindisi, Luciaelena De Lorenzis e del presidente “GV3”, Giancarlo Laus. Interverrà il Dott. Alessandro Saponaro Coordinatore Rete Autismo Asl Brindisi.

L’iniziativa prevede l’attivazione di esperienze socializzanti: cooperative e ricreative in barca a vela a favore di soggetti con disturbi dello spettro autistico, che interagiranno con l'equipaggio della barca e con un tutor.

I protagonisti grazie al contatto con l’acqua e la natura, potranno beneficiare di un benessere psico-fisico globale. Le esperienze che si potranno realizzare, di complessità graduale, verranno calibrate su ciascun individuo, in base alle proprie risposte ed al feedback personale.

Destinatari dell’incontro di formazione e presentazione sono tutti gli attori coinvolti nel progetto, nonché coloro i quali intendono rapportarsi ai soggetti con disturbo dello spettro autistico in maniera più consapevole ed informata.

Nell’ambito del progetto, nella stessa giornata del 23 novembre alle ore 8.30, si terrà un incontro di formazione informazione a cura degli specialisti Luigi Russo e Alessandro Lorenzo, dell’Irccs “E. Medea”. L'iscrizione all’incontro di formazione è obbligatoria previa registrazione telefonica al n. 338 6456396.