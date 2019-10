Promozione della Salute nella Scuola: presentazione del Catalogo Regionale 2019-2020

BRINDISI - Nella mattinata di domani 22 ottobre, presso l’Auditorium dell’Ipsseoa “Sandro Pertini” di Brindisi in via Appia 356, si terrà la presentazione del Catalogo Regionale 2019-2020 - Piano Strategico per la Promozione della Salute nella Scuola.

In occasione dell’incontro saranno illustrate a dirigenti scolastici, docenti referenti per l’educazione alla salute e rappresentanti dei genitori, le attività previste dal Piano Strategico per la Promozione della Salute nella Scuola per l’anno scolastico 2019-2020.

Già nel precedente anno scolastico sono stati attivati, dalle equipe sanitarie della Asl Br con la partecipazione attiva di alcune organizzazioni di volontariato territoriale, 14 programmi regionali, una progettualità sperimentale, 4 azioni informative e 4 progettualità provinciali, con il coinvolgimento di 840 classi (tra scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado) e di complessivi 16.727 studenti.

Il Catalogo 2019-2020 amplia ulteriormente l’offerta, prevedendo complessivamente 34 programmi regionali, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 2° grado, 4 programmi sperimentali, 4 azioni informative e 40 programmi a valenza provinciale (6 per la Asl di Brindisi) nelle varie aree di intervento relative alla corretta alimentazione, attività fisica, fumo, abuso di sostanze, incidenti stradali, salute mentale, affettività e sessualità, sicurezza nei luoghi di lavoro, corpo in salute, salute e ambiente, coerentemente con i programmi nazionali di “Guadagnare Salute: rendere facili le scelte salutari” ed i vigenti Piani della Prevenzione (nazionale e regionale), in un processo di collaborazione interistituzionale Scuola-Salute che vede le parti impegnate, ognuna per le proprie competenze, nei processi di salute e benessere della comunità scolastica.

Interventi

Preside Ipsseoa prof. Vincenzo Antonio Micia; direttore Sanitario Asl Br dr. Andrea Gigliobianco; dirigente Usp dr.ssa Giuseppina Lotito; irigente Servizio promozione della Salute Regione Puglia, Dr. Antonio Tommasi; direttore Dipartimento Prevenzione Asl Br dr. Adriano Rotunno; referente Regione Puglia per l’Educazione alla Salute dr. Pasquale Pedote.

L’introduzione al Catalogo Regionale 2019-2020 sarà a cura del dr. Liborio Rainò e Prof. Massimo Monticelli del Coordinamento G.I.A. (Gruppo Interdisciplinare Aziendale Asl Br). Seguirà nel dettaglio la presentazione dei programmi e progettualità da parte delle équipes sanitarie e docenti esperti.