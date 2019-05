"Professionalità e umanità, grazie al reparto di Ostetricia"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di ringraziamento al personale del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, da parte della mamma di Carlotta, una bimba nata domenica 19 maggio.

Grazie, perché avete saputo prendervi cura di me nel momento in cui io e la mia bimba siamo diventate due unità distinte. Grazie perché mi avete presa per mano e accompagnata nel momento più emozionante e faticoso della mia vita. Mi avete aiutata a fare di questo momento un istante magico, indimenticabile, emozionante.

Un grazie di cuore al primario, Massimo Stomati, alla dottoresssa Incalza, alle ostetriche, infermieri e a tutto il personale Oss. Siete stati tutti perfetti dal punto di vista professionale ed umano.

A voi che del vostro lavoro ne fate una missione di vita, a voi che ci tenete per mano durante la gravidanza, che siete presenti al parto, che ci supportate nei primi mesi dei nostri bambini, a voi diciamo grazie.