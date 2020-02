Grandi numeri per la giornata di raccolta del farmaco in provincia di Brindisi

BRINDISI - Ad una settimana dalla giornata di raccolta del farmaco che si è svolta nella provincia di Brindisi, soddisfazione viene espressa da Antonio Morleo, delegato territoriale, per i preziosi risultati raggiunti. La manifestazione ha visto coinvolte 46 le farmacie (erano state 30 nel 2019) con 4.693 farmaci raccolti (2.573 nel 2019) che saranno consegnati a 28 realtà assistenziali del territorio.

"Un grazie personale ad ognuno ed appuntamento, oltre che all'edizione '21, alla prossima missione nel nostro territorio - dichiara Morleo - la raccolta dei farmaci validi non utilizzati. Una nuova sfida per il banco farmaceutico con lo stesso obiettivo di aiutare chi nel bisogno non può permettersi di curarsi. Numeri molto importanti, quindi, per l'edizione 2020 (+ 47% di farmacie aderenti e +82% di farmaci raccolti) nulla in confronto al cuore dei brindisini che hanno donato, al lavoro dei dottori farmacisti ed alla disponibilità del loro presidente dell'Ordine provinciale che hanno messo a disposizione la propria attività e la propria professionalità, ai volontari di ogni età ed ai tanti enti coinvolti, fra tutti i Cavalieri di Malta, Croce Rossa Italiana le Caritas parrocchiali, ai numerosi studenti degli Istituti scolastici del territorio fra i quali il Majorana di Brindisi.