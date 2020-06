Ritardi prestazioni sanitarie: "Tre mesi di prenotazioni non si annullano in pochi giorni"

BRINDISI - Continua l’attività della Asl di Brindisi per il recupero delle prestazioni. “I problemi - spiega il direttore sanitario Andrea Gigliobianco - sono legati alla ridotta disponibilità di posti rispetto al passato perché in questa fase, all’attività di recupero si aggiungono le prenotazioni di nuove prestazioni e il minor numero di esami e visite disponibili vista la necessità di garantire il distanziamento. Abbiamo fatto qualche passo avanti, ma c’è ancora tanta strada da percorrere; tre mesi di prenotazioni non si annullano in pochi giorni.

Donna incinta con ecodoppler urgente: fissato ad agosto

"Gli utenti - continua - sono invitati a segnalare eventuali criticità con precisazioni sulla tipologia del disguido. Soltanto in questo modo possiamo avere tutti gli elementi necessari per intervenire e risolvere il problema”. “D’intesa con la Regione – prosegue il dottor Gigliobianco - stiamo valutando altre ipotesi per il potenziamento dell’attività di recupero. Stiamo cercando, inoltre, di migliorare la procedura per casi di particolare urgenza”.

Per evitare assembramenti nelle strutture gli utenti sono invitati a privilegiare, queste modalità: call center 800 888 388 attivo solo da rete fissa dalle 8 alle 19; call center 080 9181603 attivo da rete fissa e da cellulare dalle 8 alle 19; farmacie della provincia durante l’intero orario di apertura; sito aziendale Asl Brindisi dal menù principale sezione “Servizi online” collegandosi al link https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi anche per disdette e pagamento del ticket.