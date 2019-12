Sanitaservice, contratto a tempo indeterminato per 52 lavoratori

BRINDISI - Oggi, 27 dicembre 2019 alle ore 14, presso la sede della Direzione generale della Asl Brindisi, 66 lavoratori (tra dipendenti Sanitasevice ed ex Ccr, Case di cura di Bari) firmeranno il contratto a tempo indeterminato alla presenza dell’Amministratore Unico della Sanitaservice Flavio Roseto, del Direttore Generale Asl Br Giuseppe Pasqualone e del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

“I lavoratori, dipendenti della Sanitaservice, hanno finora prestato servizio con il profilo professionale di ausiliari con contratto a tempo determinato. L’assunzione a tempo indeterminato deriva dall’impegno e collaborazione tra l’Amministratore Unico della società partecipata, la Direzione Generale della Asl Brindisi e la Regione Puglia che ha infine approvato il nuovo fabbisogno di personale con tale qualifica. La decisione assunta consentirà, attraverso la stabilizzazione, di migliorare la qualità della vita di tanti lavoratori e innalzare al contempo il livello del servizio erogato all’utenza”. Scrive la Asl

La soddisfazione della Cgil

Finalmente stabilità. Soddisfazione della Fp Cgil Brindisi per la stabilizzazione di 52 lavoratori con profilo professionale di ausiliari del Ccnl aiop di Sanitaservice Asl Br che vedranno trasformare il proprio contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

Sicuramente lo sforzo e la sinergia tra Sanitaservice, Regione Puglia e sindacati ha prodotto un lieto fine a questa vicenda. Ora traguardato questo eccellente risultato, sia in termini di risposta occupazionale che in termini di miglioramento dei servizi agli utenti, la Fp Cgil Brindisi tende la mano a tutti i sindacati nell'affrontare come un unico fronte sindacale la battaglia nel tenere in Sanitaservice Asl Br tutto il personale del servizio di pulizia e sanificazione. Tutto ciò potrà ben incardinarsi con l'uscita di molti ausiliari a fronte degli ottimi punteggi conseguiti dagli stessi nel concorsone Oss di Foggia ed anche grazie alla carenza di circa 150 unità nel servizio di ausiliariato.

La Fp Cgil Brindisi, antesignana nel pressare la Asl Br ad internalizzare il maggior numero di servizi farà di tutto per restituire alla mano pubblica tutti i servizi esternalizzati nel corso dei decenni.