Sentenza: "Legittima l'assunzione del personale Cup in Sanitàservice"

BRINDISI – “Siamo felici di comunicare a tutti i lavoratori coinvolti che in data odierna il Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale ha definitivamente respinto le pretese avanzate da Exprivia Healthcare It Spa in merito alla assunzione del personale Cup da parte di Sanitaservice Asl Brindisi Srl. Con un’articolata sentenza ha riformato la pronuncia resa dal Tar Lecce nel dicembre 2017, ed ha affermato la piena legittimità della assunzione del personale Cup consistita “in un’adesione volontaria dei 39”, senza che venisse coinvolta Exprivia nel passaggio. Adesso i lavoratori potranno rasserenarsi e proseguire nel loro impegnativo lavoro presso gli sportelli Cup della Asl Br”. Lo fa sapere il segretario generale della Cgil della provincia di Brindisi, Antonio Macchia.

“Al netto di una vittoria che permette al personale Cup di conservare il proprio posto di lavoro senza l’alea di nuovi passaggi di gestione che avrebbero potuto destabilizzare gli attuali equilibri raggiunti, ciò che preme a noi altri sottolineare è la funzione sociale di un provvedimento di questo genere”, rileva Macchia. “Da sempre la Cgil sostiene la internalizzazione di tutti i servizi concessi in gestione esterna dagli enti pubblici, e questo perché la gestione pubblica mira ad un servizio prioritariamente diretto all’utenza, senza che vi siano interessi intermedi che possano in qualche modo affievolire la portata del servizio stesso”.

“Grazie a tutti i lavoratori che hanno creduto in noi e che ancora oggi ci danno fiducia e riteniamo giusto dare merito anche alla asl br che ha difeso il processo di internalizzazione dei servizi sanitari ponendo in essere il suddetto ricorso amministrativo”, dichiara il segretario generale della Cgil, il quale critica invece i processi di “strisciante deresponsabilizzazione nella gestione dei servizi pubblici, contrabbandata come unico mezzo possibile per rendere fruibili le attività ed i servizi.